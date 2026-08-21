Tsunoda reageert op onverwachte F1-rentree: 'Ik was in Griekenland op vakantie'

Yuki Tsunoda staat voor een onverwachte rentree op de Formule 1-grid. De Japanse coureur genoot van een zonovergoten vakantie in Griekenland toen hij plotseling het verlossende telefoontje kreeg om zich direct in het Verenigd Koninkrijk te melden. Dit weekend is hij in Zandvoort, waar hij moet instappen voor Liam Lawson, die op zijn beurt invalt voor de geblesseerde Isack Hadjar.

De verschuivingen binnen de Red Bull-gelederen zijn het gevolg van een polsblessure bij Isack Hadjar, die hij opliep tijdens een training in de aanloop naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Hierdoor schoof Liam Lawson tijdelijk door naar Red Bull Racing naast kopman Max Verstappen, waardoor er een racestoeltje vrijkwam bij Racing Bulls. Tsunoda, die in 2026 fungeert als vaste test- en reservecoureur voor beide teams, mag zodoende weer instappen in de koningsklasse van de autosport. En daar heeft hij zin in, zo liet hij weten tegenover onder meer GPFans.

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Abrupt einde aan strandvakantie in Griekenland

Voor Tsunoda kwam de oproep op een volkomen ontspannen moment. De 26-jarige Japanner was namelijk helemaal niet bezig met een direct raceweekend toen het nieuws hem bereikte. "Ik was in Griekenland, ik was aan het padellen en ik was op het strand. Ik hing de hele tijd op het strand rond en ik was nog steeds aan het trainen en alles. Op het moment dat ik een telefoontje kreeg van mijn managers was ik op het strand, best ontspannen, naar de mooie, prachtige oceaan aan het kijken. En plotseling kreeg ik een telefoontje: 'Oké, je moet naar het Verenigd Koninkrijk'", vertelt Tsunoda over het bijzondere moment.

Ondanks de plotselinge wending voelt de coureur zich meer dan klaar om weer achter het stuur te kruipen. "Het was een moment waar ik op wachtte en ik stond te popelen om zo'n moment mee te maken", legt hij uit over zijn terugkeer in de Formule 1. Tsunoda geeft aan dat hij zowel mentaal als fysiek topfit is gebleven door zijn strakke trainingsregime van de afgelopen maanden.

Intensieve voorbereiding als reservecoureur

Dat Tsunoda direct kan instappen, is mede te danken aan het intensieve programma dat hij achter de schermen afwerkte. Sinds januari of februari draaide hij al volop mee in de simulator van het team. Daarnaast reed hij vier zogeheten TPC-tests (Testing of Previous Cars), waarmee hij een afstand van ongeveer vijf volledige Grands Prix aflegde om zijn ritme en ervaring met rondes op niveau te houden.

Tsunoda reisde bovendien regelmatig mee naar circuits en woonde alle technische briefings en teamvergaderingen bij om van dichtbij te volgen wat de renstal deed. Het maakt dat hij ontspannen aan de start verschijnt: "Dus voor nu is het gewoon genieten en plezier hebben, zoals ik al heel lang wilde."

Focus op succes en lange termijn

Over de specifieke bolide waarin hij zijn opwachting maakt, maakt Tsunoda zich geen moment druk. "Ik vind het eigenlijk niet erg in welke auto ik rij, om eerlijk te zijn, ik ben al dankbaar genoeg dat ik een stoeltje heb", stelt de strijdlustige coureur nuchter vast.

Zijn ambities in de autosport reiken echter verder dan louter een invalbeurt. Tsunoda blijft gebrand op het behalen van structurele successen op het allerhoogste niveau. "Mijn hoofddoel is altijd om voor de wereld te rijden en succes te hebben. Dat is er altijd, ongeacht wat", besluit hij vastberaden.

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