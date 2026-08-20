De Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort leidt ook dit racejaar weer tot een ingrijpende en bijna militaire operatie bij de NS om dagelijks zo'n 50.000 reizigers op tijd op hun bestemming te krijgen. Door de toevoeging van de eerste sprintrace staat de spoorvervoerder voor een extra complexe logistieke puzzel en worden er ongekende maatregelen getroffen om de enorme reizigersstroom te verwerken.

Om aan de enorme vraag te kunnen voldoen, schaalt de NS vanaf vrijdag flink op naar twaalf treinen per uur tussen Haarlem en Zandvoort, waar op een reguliere dag slechts twee tot vier treinen per uur rijden. Tussen Amsterdam Centraal en het stranddorp wordt daarnaast de zogeheten 'Max Express' ingezet, vernoemd naar viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, die elke vijf minuten zal rijden.

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Twee machinisten per trein om tijdverlies te voorkomen

Om dit extreem strakke schema mogelijk te maken, heeft de NS een opmerkelijke ingreep bedacht: er worden per trein twee machinisten ingezet. Aan zowel de voorzijde als de achterzijde van de trein neemt een machinist plaats, zodat de trein direct kan terugrijden zonder dat het personeel eerst het hele perron hoeft af te lopen.

"Dat is echt uniek", legt een woordvoerder van de NS uit tegenover NU.nl over deze uitzonderlijke situatie. "Normaal gesproken is er maar één machinist per trein, maar nu kost het te veel tijd om die machinist naar de andere kant van de trein te laten lopen. Dus er zit komend weekend aan de voorkant én aan de achterkant een machinist. Dat is de enige manier om de trein op tijd te laten vertrekken."

Maximale treinlengte en honderden extra medewerkers

Naast de dubbele inzet op de bok wordt ook de capaciteit van het materieel zelf maximaal opgerekt. Richting Amsterdam worden langere treinen ingezet en de sprinters naar Zandvoort krijgen de maximale lengte. Daarnaast heeft de NS driehonderd extra medewerkers gemobiliseerd om reizigers te begeleiden en zijn er in Zandvoort extra perrons ingericht. "Over dit soort dingen moesten we heel, heel hard nadenken", aldus de NS-woordvoerder over de voorbereidingen.

Vroege treinen en korting door aangepast tijdschema

De tijdsdruk ligt dit weekend een stuk hoger door het afwijkende tijdschema van het evenement. Het raceweekend trapt op vrijdag om 12.30 uur af met de eerste vrije training, waarna op zaterdag de sprintrace al om 12.00 uur van start gaat en de Grand Prix op zondag om 15.00 uur begint.

"Andere jaren hadden we wat meer tijd om reizigers naar Zandvoort te brengen", vervolgt de woordvoerder. "We raden iedereen die zaterdag op tijd wil zijn aan om echt heel vroeg te vertrekken. Reizigers komen natuurlijk uit het hele land, dus we hebben op vijf trajecten een heel vroege trein, die tussen 5 uur en half 6 's ochtends al vertrekt richting Amsterdam."

Om toeschouwers aan te moedigen de spits te mijden, ontvangen reizigers die voor 9.00 uur 's ochtends op het station van Zandvoort arriveren een korting van 50 procent op hun treinkaartje. De organisatie van het evenement sluit daarop aan met een vroeg ochtendprogramma op het circuitterrein. "Het circuit heeft ook een bijdrage geleverd door ook een mooi programma voor de vroege uurtjes op te stellen. Zodat er ook echt wat te doen is", besluit de woordvoerder.

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