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Verstappen

Verstappen onthult belofte aan Mateschitz: "Carrière bij Red Bull afsluiten"

Verstappen — Foto: © IMAGO
1 reactie

Verstappen onthult belofte aan Mateschitz: "Carrière bij Red Bull afsluiten"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull Racing opengebroken en verlengd tot en met het einde van 2030. De viervoudig wereldkampioen benadrukt dat de hechte band met de Oostenrijkse renstal de doorslag heeft gegeven om langer te blijven. De coureur beschouwt de formatie als zijn familie en ziet het als zijn ultieme doel om zijn Formule 1-carrière bij zijn huidige werkgever af te sluiten.

De nieuwe verbintenis werd vandaag, in aanloop naar de Grand Prix van Nederland op Zandvoort, officieel naar buiten gebracht. Daarmee komt een einde aan de aanhoudende speculaties over een mogelijke overstap naar concurrenten als Mercedes of McLaren. Red Bull kent momenteel een moeizaam seizoen en staat vierde in het constructeurskampioenschap, terwijl Verstappen de zesde plek in de WK-stand bezet. Vanwege de tegenvallende prestaties van de RB22 én de 2026-wagens werd er zelfs gespeculeerd over een vervroegd afscheid uit de sport.

Net als familie

Ondanks de huidige sportieve uitdagingen voelt de Nederlander zich nog altijd volledig op zijn plek bij het team dat tegenwoordig onder leiding staat van teambaas Laurent Mekies. "Ik ben al zolang onderdeel van dit team", vertelt hij tegenover onder meer GPFans. "Het is net een familie. We hebben zoveel gewonnen en zoveel ongelofelijke momenten samen beleefd. Sinds de start vorig jaar [met Mekies] is de relatie heel open en transparant. Daarom is het voor mij ook makkelijker om een beslissing te maken", aldus de rijder. "Mijn doel is, dat heb ik ook gezegd toen Dietrich [Mateschitz, red.] nog leefde, om mijn carrière hier bij Red Bull af te sluiten", verklaart hij stellig. "We komen er steeds dichterbij en het is nog altijd het doel. Daarom ben ik zo trots om te verlengen", voegt hij daaraan toe.

Terugkeer aan de top

De formatie rijdt dit jaar voor het eerst met een zelf ontwikkelde krachtbron en zag de afgelopen periode belangrijke sleutelfiguren zoals Adrian Newey vertrekken. Ondanks die overgangsfase en de huidige achterstand op koploper Mercedes, blijft de motivatie binnen het team hoog om het tij te keren. "We proberen terug te keren aan de top", stelt de viervoudig wereldkampioen. "Daar hebben we veel meegemaakt en dat maakt ons ook zo hongerig om daar weer terug te komen", besluit hij.

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