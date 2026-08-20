Volgens Robert Doornbos is de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull Racing een logisch vervolg. De Rotterdammer stelt in gesprek met GPFans dat er wel degelijk gesprekken waren met Mercedes en dat er in 2025 zelfs een contract klaarlag, maar dat kamp-Verstappen dat uiteindelijk zelf heeft afgewezen.

Red Bull Racing deelde donderdag het nieuws dat Verstappen langer bij het team blijft. De Nederlander had een contract tot en met 2028 op zak, maar heeft daar nog twee jaar aan vastgeplakt. Toch zouden er volgens De Telegraaf nog altijd clausules in het contract van de Nederlander staan, waardoor hij tussentijds zou kunnen vertrekken mocht de progressie bij Red Bull Racing toch tegenvallen.

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'Kamp-Verstappen heeft Mercedes zelf afgewezen in 2025'

Afgelopen seizoen werd Verstappen diverse keren in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes. Die kwam er uiteindelijk niet, want de Nederlander bleef ook dit seizoen bij Red Bull Racing. Volgens Doornbos lag de keuze daarvoor volledig bij het kamp van de Nederlander: "Als ik eerlijk ben: de Mercedes-boot die had je moeten pakken in 2025 en die aanbieding lag er, maar pakte hij niet. Ik dacht echt dat dat ging gebeuren."

'Verlenging bij Red Bull is het beste voor beide partijen'

Uiteindelijk is het een langer verblijf bij Red Bull geworden en ook dat kan Doornbos wel verklaren: "Uiteindelijk zijn er heel veel wijzigingen geweest. De teambaas na twintig jaar ontslagen, nieuwe structuur in het team. Nieuwe focus. Het contract tot en met 2028 liep al, maar er zaten natuurlijk wel exitclausules in. Vier jaar, dat is een lange tijd. Dan geloof je echt in het langetermijnproject en ik denk dat Red Bull en Max een gouden combinatie zijn. Met alles wat ze daarnaast nog doen, buiten de sport."

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