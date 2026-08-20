Verstappen kreeg vraagtekens begin 2026: "Ik wist zelf niet eens of ik wilde blijven"
Verstappen kreeg vraagtekens begin 2026: "Ik wist zelf niet eens of ik wilde blijven"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft na het verlengen van zijn contract bij Red Bull Racing openhartig gesproken over zijn eerdere twijfels en de huidige generatie Formule 1-wagens. De Nederlander geeft toe dat hij aan het begin van het seizoen niet zeker wist of hij wilde blijven, maar kijkt inmiddels hoopvol naar de geplande reglementswijzigingen en een mogelijke terugkeer van V8-motoren.
Vandaag is officieel bevestigd dat de Nederlander zijn verbintenis bij Red Bull Racing heeft opengebroken en verlengd tot en met het einde van 2030. Deze aankondiging in de aanloop naar de Grand Prix van Nederland maakt een einde aan de aanhoudende geruchten over een vertrek naar Mercedes of McLaren. De moeizame start van de nieuwe reglementscyclus zorgde aanvankelijk voor twijfels bij de coureur. "Na de eerste paar races ging ik naar Laurent en zei ik: 'Kom niet met vragen over mijn toekomst', want ik wist zelf niet eens of ik wilde blijven", onthult de stercoureur van Red Bull tegenover onder meer GPFans. Inmiddels ziet hij licht aan het einde van de tunnel. "Ik heb een hoop goede gesprekken met de Formule 1 en de FIA gehad. Ik denk dat we langzaamaan werken aan iets dat een stuk beter wordt", aldus Verstappen.
Gesprekken over verbeteringen
Die gesprekken met de autosportbond en de Formule 1-organisatie hebben inmiddels geleid tot concrete plannen. Hoewel de huidige wagens nog steeds uitdagingen met zich meebrengen, heeft de Limburger vrede gesloten met de omstandigheden. "Ik heb ermee leren omgaan en heb de situatie geaccepteerd waar we allemaal in zitten. Ik probeer er het beste mee te maken", legt hij uit. "Ik accepteer de situatie waar we inzitten. Ik ben er natuurlijk niet blij mee. Op hetzelfde moment hebben we gesprekken met de FIA en F1 en zijn er dus al plannen om het te verbeteren. Ik hou nog altijd van racen. Het blijft een Formule 1-auto. Sommige circuits zijn beter dan anderen, maar er zijn nog dingen te verbeteren", voegt hij daaraan toe.
Toekomst met V8-motoren
Met zijn nieuwe contract, dat hem tot het einde van het decennium aan Red Bull verbindt, sorteert de coureur ook voor op de volgende grote verandering in de koningsklasse. Binnen de top van de sport groeit de steun om in de nabije toekomst afscheid te nemen van de hybride V6-krachtbronnen en terug te keren naar atmosferische V8-motoren op duurzame brandstof. Dit vooruitzicht speelde een rol in zijn besluitvorming. "Met het jaar waar ik nu voor getekend heb, opent dat ook wellicht de deur voor de V8-motoren. Dan kan ik daar ook weer naar gaan kijken", besluit Verstappen.
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