Bortoleto lyrisch na contractverlenging Verstappen: "Heel blij dat te horen"
Bortoleto lyrisch na contractverlenging Verstappen: "Heel blij dat te horen"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen blijft in ieder geval tot en met 2030 op de Formule 1-grid en de viervoudig wereldkampioen zijn contractverlenging is natuurlijk op de mediadag groot nieuws, ook bij al zijn collega's. Goede vriend Gabriel Bortoleto reageert nu op het heugelijke nieuws.
Na alle ellenlange geruchten is op donderdag eindelijk de kogel door de kerk gegaan en weten we dat Verstappen in ieder geval tot en met 2030 aan de Formule 1 en Red Bull verbonden blijft. Op de mediadag in Zandvoort krijgt Bortoleto de vraag wat hij van het nieuws vindt: "Het is ongelooflijk. Ik ben heel blij te horen dat hij blijft. Er gingen verschillende geruchten rond dat hij misschien zou vertrekken, maar ik ben gewoon blij. Het is ook geweldig voor de sport. Als de viervoudig wereldkampioen blijft, is dat altijd positief. Het is entertainment voor iedereen. Het zijn goede races en het is leuk", zo stelt hij tegenover onder meer GPFans.
Felicitaties?
Vervolgens krijgt Bortoleto nog de vraag of hij al de kans heeft gehad om zijn goede vriend te feliciteren met zijn kersverse contract bij Red Bull: "Nee, nog niet. Ik zag het net in de auto, onderweg hierheen, dat hij zijn contract verlengd heeft. Dus als ik hem dit weekend zie, zal ik het zeker even een praatje maken." Heel veel tijd om rondjes te lopen in de paddock is er dit weekend niet met het overvolle sprintraceprogramma, dat vanaf vrijdag losgaat met de eerste vrije training om 12:30 uur.
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