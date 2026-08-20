Ferrari gaat 'Verstappen-voorbeeld' volgen met Hamilton: contractverlenging is op handen

Na de opvallende contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull Racing lijkt ook Ferrari op het punt te staan om groot nieuws naar buiten te brengen. Volgens geruchten uit Spanje gaat de Italiaanse renstal op korte termijn de verbintenis van Lewis Hamilton openbreken en verlengen. Waar de Nederlander zich inmiddels tot en met 2030 aan zijn huidige werkgever heeft verbonden, zou de Brit eveneens langer in Maranello blijven.

Red Bull maakte donderdagochtend bekend dat Verstappen een nieuw contract heeft getekend, terwijl zijn eerdere overeenkomst nog twee jaar doorliep en bekende ontsnappingsclausules bevatte. In de schaduw van dit nieuws bereidt Ferrari zich voor op een vergelijkbare zet met Hamilton. De coureur maakte in 2025 de veelbesproken overstap naar de roodgekleurde bolides, maar kende een moeizaam debuutjaar zonder podiumplaatsen. Hierdoor werd er volop gespeculeerd dat zijn tweede seizoen direct zijn laatste zou zijn. Inmiddels heeft de routinier het tij volledig gekeerd en is hij bezig aan een indrukwekkende opmars in het kampioenschap.

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Spaanse media wijzen naar Monza voor officiële bevestiging

De Spaanse journalist Carlos Miquel stelt dat de kogel binnenkort door de kerk is. "Houd een naam in de gaten die zeker zijn contract bij zijn huidige team gaat verlengen: Lewis Hamilton bij Ferrari", zo vertelde hij in het programma El Partidazo de COPE. Volgens de verslaggever hoeven de fans niet lang in spanning te zitten over de toekomst van de meervoudig racewinnaar. "Noteer het vandaag maar, want je zult waarschijnlijk zien dat het vlak voor Monza wordt aangekondigd", aldus Miquel. De Grand Prix van Italië staat over enkele weken op het programma.

Een langer verblijf van Hamilton is een logisch gevolg van zijn huidige vorm. De Ferrari-rijder bezet momenteel de tweede plaats in de WK-stand met 169 punten, achter kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli die 219 punten heeft verzameld. De nummer twee van het klassement wist dit seizoen al de race in Barcelona te winnen en stond in totaal vijf keer op het podium. Voor Oliver Bearman, de Haas-coureur en protegé uit de Ferrari-opleiding, betekent een contractverlenging van de Brit mogelijk slecht nieuws. Het jonge talent wordt al lange tijd gezien als de natuurlijke opvolger van Hamilton, maar zal bij een nieuwe deal langer in de wachtkamer moeten plaatsnemen.

Ferrari bouwt aan rust en zekerheid

Mocht Ferrari de handtekening definitief veiligstellen, dan heeft het team de line-up voor de komende jaren stevig verankerd. Eerder in juni werd de contractverlenging van Charles Leclerc al wereldkundig gemaakt, vlak voor zijn thuisrace in Monaco. Die nieuwe verbintenis houdt de Monegask naar verwachting tot in de jaren dertig bij de formatie uit Maranello. Met beide heren aan boord hoopt de renstal de jacht op Mercedes in het constructeurskampioenschap voort te zetten. Ferrari staat daar momenteel op de tweede plaats with 307 punten, terwijl de Duitse concurrent de leiding in handen heeft met 379 punten.

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