Hamilton en Kardashian bevestigen relatie met romantische foto's
Hamilton en Kardashian bevestigen relatie met romantische foto'sMaak ons je Google-favoriet
Daar waar we de afgelopen maanden al diverse beelden te zien kregen van Lewis Hamilton en Kim Kardashian, heeft de Amerikaanse dinsdag het nieuws officieel gemaakt op Instagram en is het duo nu dan echt een stel.
De afgelopen maanden dook Hamilton al diverse keren op bij tripjes van Kardashian en andersom. Hoewel het duo nog niets had gedeeld met de buitenwereld, was al wel duidelijk dat er iets speelde tussen de twee. De Engelsman werd namelijk al diverse keren in de paddock gespot met Kardashian in zijn buurt, maar inmiddels is het ook officieel gemaakt op de socials.
Kim Kardashian en Lewis Hamilton
Kim Kardashian deelt op Instagram diverse foto's samen met Lewis Hamilton, met daarbij de tekst: "Somewhere over the rainbow 🌈." De Engelsman maakt zich namelijk weer op voor de tweede seizoenshelft van de koningsklasse en had daarvoor tijd met familie en vrienden doorgebracht. Ook daar was Kardashian bij aanwezig.
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