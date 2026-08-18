Dan Towriss, CEO van het Cadillac Formule 1-team, onthult dat het vertrek van Graeme Lowdon nodig was om het team de goede richting op te duwen. De Amerikaan daagt daarnaast de topteams uit en stelt dat deze wel degelijk bij te benen zijn, zolang zijn team maar harder werkt.

Afgelopen week werd als donderslag bij heldere hemel bekend dat voormalig teambaas Lowdon op straat werd gezet en dat Marcin Budkowski het stokje gaat overnemen. Vooral het moment waarop dit bekend werd, was opvallend, maar volgens de CEO zijn daar duidelijke redenen voor.

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Cadillac moest andere richting op

Towriss heeft na de zomerstop de tweede helft van het seizoen geopend voor het team en daarbij even teruggeblikt op de beslissing: "Welkom terug van de zomerstop en welkom bij een nieuw tijdperk van Cadillac Formule 1. De keuze om de verandering te maken, ging vooral over de richting van de toekomst en de kansen die daarbij komen kijken als team. We zijn bouwers en innovators."

Towriss daag topteams uit

Daarnaast richt het Amerikaanse team de pijlen op de top van het veld, waarbij hij stelt dat er één kwaliteit is waarmee Cadillac het van die teams kan winnen: "Wij gaan harder werken dan zij. Sterk leiderschap is daarom de sleutel."

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