VIDEO | Dutch GP verdwijnt, hierdoor heeft Zandvoort F1 voorgoed veranderd | GPFans Special
VIDEO | Dutch GP verdwijnt, hierdoor heeft Zandvoort F1 voorgoed veranderd | GPFans SpecialMaak ons je Google-favoriet
Dit weekend wordt de Dutch Grand Prix voorlopig voor de laatste keer verreden en hoewel dat natuurlijk jammer is, heeft Zandvoort de koningsklasse voor altijd veranderd. Hoe dat precies zit, leggen we je uit in de GPFans Special.
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