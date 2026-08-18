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Credit for photo: Red Bull Content Pool

VIDEO | Dutch GP verdwijnt, hierdoor heeft Zandvoort F1 voorgoed veranderd | GPFans Special

VIDEO | Dutch GP verdwijnt, hierdoor heeft Zandvoort F1 voorgoed veranderd | GPFans Special

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Dit weekend wordt de Dutch Grand Prix voorlopig voor de laatste keer verreden en hoewel dat natuurlijk jammer is, heeft Zandvoort de koningsklasse voor altijd veranderd. Hoe dat precies zit, leggen we je uit in de GPFans Special.

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