Het is raceweek voor de Grand Prix van Nederland. Dat betekent dat er weer een heleboel nieuws naar buiten is gekomen. In deze GPFans Recap zetten we de meest gelezen nieuwtjes even voor je op een rij.

Vandaag werd duidelijk dat Viaplay het hele weekend van de Dutch Grand Prix op het open net zal uitzenden. Red Bull Racing zou daarnaast een mega-aanbod bij Max Verstappen hebben neergelegd en Mercedes stelt dat McLaren vooral naar zichzelf moet kijken voor het grote verschil in het gebruik van de power unit. Dit is de GPFans Recap van dinsdag 18 augustus.

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Dutch Grand Prix voor iedereen gratis te zien dit weekend

Goed nieuws voor iedereen die graag alles rondom de Dutch Grand Prix wil zien, maar geen abonnement heeft op Viaplay of F1 TV. Op het open kanaal Viaplay TV zijn dit weekend namelijk alle racesessies gratis te bekijken. Lezen hoe je de Dutch GP gratis kan bekijken? Klik hier!

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'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'

Volgens Ralf Bach van F1-Insider heeft Red Bull Racing toch wel een flink aanbod bij Max Verstappen neergelegd om zijn contract open te breken en te verlengen bij het Oostenrijkse team. De Nederlander overweegt naar verluidt zijn opties voor de toekomst, waarbij Red Bull vooral hoopt dat hij blijft. Alles lezen over het aanbod dat is gedaan aan het adres van Verstappen? Klik hier!

'Honda zet alles op alles en haalt succesvolle engineers terug'

Honda heeft een belangrijke zet gedaan om hun eigen power unit te verbeteren. Zo heeft het Japanse bedrijf volgens de BBC alle engineers die verantwoordelijk waren voor het succes bij Red Bull Racing teruggehaald en op het motorproject gezet om Aston Martin naar voren te helpen. Alles over de nieuwe koers bij Honda lezen? Klik hier!

FIA velt oordeel over omstreden 'Macarena-vleugel'

De internationale autosportbond FIA heeft zich gebogen over de veelbesproken Macarena-vleugel en groen licht gegeven voor het verdere gebruik ervan in de Formule 1. Nikolas Tombazis, de technisch directeur eenzitters van het bestuursorgaan, stelt bij Motorsport dat de innovatieve ontwerpen volledig binnen de reglementen vallen. Dat de roterende achtervleugels mogen blijven, is een opsteker voor de teams die zwaar in het concept hebben geïnvesteerd. Alles lezen over de uitleg van de FIA? Klik hier!

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Mercedes geeft McLaren opvallend advies over motorgebruik: 'Investeer zelf meer'

Mercedes heeft bij monde van adjunct-teambaas Bradley Lord laten weten dat klantenteams zoals McLaren hun eigen budget moeten aanspreken om het maximale uit de nieuwe krachtbron te halen. Volgens de Brit is er geen sprake van bewuste achterstelling van de Britse renstal, maar vereisen de complexe motorreglementen simpelweg dat afnemers zelf investeren in geavanceerde simulatiesoftware, zo stelt hij tegenover The Race. Alles lezen over het advies van Mercedes aan McLaren? Klik hier!

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