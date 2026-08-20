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Pierre Gasly, Alpine, Abu Dhabi, 2024

Gasly over contract Verstappen: 'Zijn manager heeft goed werk geleverd'

Pierre Gasly, Alpine, Abu Dhabi, 2024 — Foto: © IMAGO

Gasly over contract Verstappen: 'Zijn manager heeft goed werk geleverd'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Pierre Gasly heeft in aanloop naar de Dutch GP uitgebreid stilgestaan bij het recente nieuws rondom Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zette onlangs zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis die hem tot en met 2030 aan Red Bull Racing verbindt . Tijdens een mediasessie in Zandvoort deelde de coureur van het Alpine F1 Team zijn visie op die langdurige deal, terwijl hij tevens vooruitblikte op zijn eigen kansen in de duinen.

Gasly bezet momenteel de tiende plaats in het wereldkampioenschap met 42 punten en kende een wisselvallig verloop van het eerste deel van het seizoen . De Franse coureur hoopt in Zandvoort de stijgende lijn weer te pakken, mede dankzij nieuwe onderdelen die speciaal naar Nederland zijn gehaald. Toch ging het tijdens het persmoment vanzelfsprekend ook over zijn voormalig teamgenoot Verstappen, die de gemoederen in de paddock flink bezighoudt met zijn contractnieuws .

Gasly lovend over Verstappen: 'Beste van onze generatie'

Gevraagd naar de contractverlenging van Verstappen tot en met 2030 stak Gasly zijn bewondering niet onder stoelen of banken . "Ik denk dat zijn manager heel goed werk heeft geleverd met een mooie salarisverhoging", grapte de Fransman met een knipoog. "Het is een manier om de zaken aan te pakken en ik denk dat het voor de sport echt heel goed nieuws is dat Max op de grid blijft. Hij is aantoonbaar de beste van onze generatie, dus het is zeker goed nieuws. Was het mooier geweest als een viervoudig wereldkampioen voor een Ferrari of een Mercedes had gereden? Dat was natuurlijk een heel verhaal geweest. Maar over het algemeen denk ik dat dit voor iedereen positief nieuws is."

Vervroegde upgrades voor Alpine in Zandvoort

Voor Alpine ligt de prioriteit dit weekend echter vooral bij het dichten van het gat naar de concurrentie in het middenveld . De renstal kampte voor de zomerstop met balans- en snelheidsproblemen in snelle bochten, waardoor er punten verloren gingen . Om dat tij te keren heeft het team upgrades, die oorspronkelijk pas voor de Grand Prix van Italië op Monza gepland stonden, versneld geïntroduceerd op Circuit Zandvoort .

Gasly legde uit waar de schoen wringt en wat de updates moeten brengen: "We hebben een aantal problemen, waarvan er enkele halverwege het eerste deel van het seizoen opdoken. Als je naar de laatste paar races kijkt, kwamen we simpelweg tempo tekort in vrijwel alle soorten bochten . Dit hoort bij de nieuwe reglementen met veel potentieel dat nog ontgrendeld moet worden. Met ons ontwikkelingsplan hebben we simpelweg iets meer tijd nodig gehad dan anderen. Tegelijkertijd zouden deze onderdelen pas in Monza komen, dus het team heeft het goed gedaan door hier in Zandvoort al één set te leveren. We moeten een aantal zaken oplossen, want het gat was aan het begin van het jaar een stuk kleiner. Hopelijk brengt dit ons weer dichterbij."

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