Carlos Sainz heeft zijn toekomst in de Formule 1 voorlopig verbonden aan Williams. De Spaanse coureur heeft een meerjarige contractverlenging ondertekend die hem voor de seizoenen 2027 en 2028 aan de Britse renstal bindt . Met deze nieuwe verbintenis kiest de Madrileen voor langdurige stabiliteit bij het team uit Grove, dat hiermee zijn rijdersbezetting voor de komende jaren veiligstelt .

De contractverlenging gaat gepaard met een aanzienlijke financiële opwaardering voor Sainz. Zijn jaarsalaris wordt geschat op ongeveer dertig miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van een derde ten opzichte van zijn eerdere verdiensten van circa twintig miljoen euro per seizoen, zo meldt het Spaanse MARCA. Daarnaast bevat het contract speciale prestatieclausules die de coureur de mogelijkheid bieden om na het eerste jaar uit te stappen, mochten zich aantrekkelijke kansen buiten Williams voordoen.

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Sainz spreekt vertrouwen uit in langetermijnproject Williams

Sainz zelf benadrukt dat zijn keuze gebaseerd is op een rotsvast geloof in het project van Williams. "Ik geloof in het werk van dit team, zowel op het circuit als in de fabriek, en in de investeringen voor de lange termijn. We moeten dit samen omdraaien", laat de Spanjaard optekenen bij de officiële bekendmaking . "Ik blijf net zo toegewijd als op de eerste dag om het team terug te brengen naar waar het hoort, en ik wil samen herinneringen blijven maken."

Teambaas James Vowles looft leiderschapskwaliteiten van Sainz

Teambaas James Vowles is verheugd dat hij zijn speerpunt langer aan boord kan houden en steekt zijn bewondering voor de Spanjaard niet onder stoelen of banken. "Sinds Carlos arriveerde, is zijn talent van onschatbare waarde gebleken voor het project. Hij is een energieke leider en ik kijk ernaar uit om te zien wat we samen kunnen bereiken en wat we kunnen opbouwen", aldus de teambaas . Vowles voegt daaraan toe: "Carlos deelt onze ambitie en pusht daar elke dag voor. We zijn een team dat kan vechten voor ieder grammetje prestatie."

Stabiliteit naast Albon en focus op prestatieverbetering

Met het verlengen van Sainz is de coureursbezetting van Williams voorlopig intact, aangezien ook teamgenoot Alex Albon zijn loopbaan bij de formatie voortzet . In 2025 wist Sainz al belangrijke successen voor het team te boeken door twee podiumplaatsen in Grands Prix te veroveren en één podiumplek in een sprintrace op zijn naam te schrijven .

Williams kende weliswaar een moeizame start van het 2026-seizoen als gevolg van een te zware bolide en updates die in de windtunnel niet het gewenste voordeel opleverden, maar de focus binnen de renstal ligt volledig op prestatieverbetering richting Bakoe en het seizoen 2027 . Met het vastleggen van Sainz heeft Williams in ieder geval de gewenste rust en ervaring in huis voor de komende jaren .

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