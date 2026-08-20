close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Brown and Verstappen at McLaren

'Verstappen sprak met McLaren voor 2027, maar koos uiteindelijk voor Red Bull'

Brown and Verstappen at McLaren — Foto: © IMAGO

'Verstappen sprak met McLaren voor 2027, maar koos uiteindelijk voor Red Bull'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Het kamp van Max Verstappen heeft in het verleden gesprekken gevoerd met McLaren over een mogelijke overstap in het Formule 1-seizoen van 2027, zo meldt Sky Sports F1.  De 28-jarige viervoudig wereldkampioen hakte uiteindelijk echter de knoop door en koos voor een langer verblijf bij Red Bull Racing.

De entourage van de coureur verkende achter de schermen verschillende opties voor de toekomst, alvorens definitief te kiezen voor de zekerheid en continuïteit bij zijn vertrouwde renstal. In een eerder stadium werden er al intensieve gesprekken gevoerd met Mercedes, maar recentelijk zat kamp-Verstappen ook om tafel met de hoge heren van McLaren. Tot een akkoord kwam het niet, want uiteindelijk maakten Verstappen en Red Bull Racing bekend dat de samenwerking definitief is verlengd tot en met het seizoen 2030. Verstappen kiest er dus wederom voor loyaal te zijn aan het team dat hem al zoveel heeft gegeven.

Verkennende gesprekken over overstap in 2027

Voordat de handtekeningen onder de nieuwe verbintenis werden gezet, vonden er oriënterende gesprekken plaats tussen het management van Verstappen en McLaren. De Britse renstal rijdt met krachtbronnen van Mercedes en beschikt met Lando Norris en Oscar Piastri over een sterke line-up. De gesprekken over 2027 leidden echter niet tot een definitieve overstap.

Langetermijntoekomst vastgelegd bij Red Bull Racing

Met het nieuwe contract ligt de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nu voor vele jaren vast bij de renstal uit Milton Keynes, die onder leiding staat van teambaas Laurent Mekies. Door de verbintenis tot en met 2030 blijft Verstappen het boegbeeld van het team waarmee hij al zijn wereldtitels wist te veroveren.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing McLaren

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen: 'Ik zat dichterbij pensioen dan een overstap naar een ander team'

Verstappen: 'Ik zat dichterbij pensioen dan een overstap naar een ander team'

  • 2 uur geleden
  • 3
Verstappen over nieuwe contract: 'Gebeurde tijdens gesprekken tijdens de vakantie'

Verstappen over nieuwe contract: 'Gebeurde tijdens gesprekken tijdens de vakantie'

  • Vandaag 10:56
  • 4
Max Verstappen hakt knoop door en verlengt contract bij Red Bull tot en met 2030

Max Verstappen hakt knoop door en verlengt contract bij Red Bull tot en met 2030

  • Vandaag 09:06
  • 58
Verstappen ziet lange Red Bull-loopbaan als goede oefening voor huwelijk met Kelly Piquet

Verstappen ziet lange Red Bull-loopbaan als goede oefening voor huwelijk met Kelly Piquet

  • 3 minuten geleden
Russell helder na Verstappen-contractverlenging: "Mijn stoel nooit in gevaar geweest"

Russell helder na Verstappen-contractverlenging: "Mijn stoel nooit in gevaar geweest"

  • 23 minuten geleden
  • 1
Verstappen onthult belofte aan Mateschitz: "Carrière bij Red Bull afsluiten"

Verstappen onthult belofte aan Mateschitz: "Carrière bij Red Bull afsluiten"

  • 1 uur geleden
  • 1

Net binnen

16:43
Verstappen ziet lange Red Bull-loopbaan als goede oefening voor huwelijk met Kelly Piquet
16:22
Russell helder na Verstappen-contractverlenging: "Mijn stoel nooit in gevaar geweest"
16:02
Ferrari gaat 'Verstappen-voorbeeld' volgen met Hamilton: contractverlenging is op handen
15:39
Verstappen onthult belofte aan Mateschitz: "Carrière bij Red Bull afsluiten"
15:15
Bortoleto lyrisch na contractverlenging Verstappen: "Heel blij dat te horen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

9 augustus 2026 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

8 augustus 2026 10:04
Ontdek het op Google Play
x