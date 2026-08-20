'Verstappen sprak met McLaren voor 2027, maar koos uiteindelijk voor Red Bull'

Het kamp van Max Verstappen heeft in het verleden gesprekken gevoerd met McLaren over een mogelijke overstap in het Formule 1-seizoen van 2027, zo meldt Sky Sports F1. De 28-jarige viervoudig wereldkampioen hakte uiteindelijk echter de knoop door en koos voor een langer verblijf bij Red Bull Racing.

De entourage van de coureur verkende achter de schermen verschillende opties voor de toekomst, alvorens definitief te kiezen voor de zekerheid en continuïteit bij zijn vertrouwde renstal. In een eerder stadium werden er al intensieve gesprekken gevoerd met Mercedes, maar recentelijk zat kamp-Verstappen ook om tafel met de hoge heren van McLaren. Tot een akkoord kwam het niet, want uiteindelijk maakten Verstappen en Red Bull Racing bekend dat de samenwerking definitief is verlengd tot en met het seizoen 2030. Verstappen kiest er dus wederom voor loyaal te zijn aan het team dat hem al zoveel heeft gegeven.

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Verkennende gesprekken over overstap in 2027

Voordat de handtekeningen onder de nieuwe verbintenis werden gezet, vonden er oriënterende gesprekken plaats tussen het management van Verstappen en McLaren. De Britse renstal rijdt met krachtbronnen van Mercedes en beschikt met Lando Norris en Oscar Piastri over een sterke line-up. De gesprekken over 2027 leidden echter niet tot een definitieve overstap.

Langetermijntoekomst vastgelegd bij Red Bull Racing

Met het nieuwe contract ligt de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nu voor vele jaren vast bij de renstal uit Milton Keynes, die onder leiding staat van teambaas Laurent Mekies. Door de verbintenis tot en met 2030 blijft Verstappen het boegbeeld van het team waarmee hij al zijn wereldtitels wist te veroveren.

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