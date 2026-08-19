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Jan Lammers, Robert van Overdijk, 2021, generic

Zandvoort-directeur blikt terug op vrachtlading rechtszaken: "Feiten winnen altijd van emoties"

Jan Lammers, Robert van Overdijk, 2021, generic — Foto: © IMAGO

Zandvoort-directeur blikt terug op vrachtlading rechtszaken: "Feiten winnen altijd van emoties"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Volgens algemeen directeur Robert van Overdijk heeft het binnenslepen van de Dutch Grand Prix in Zandvoort op juridisch vlak flink wat voeten in de aarde gehad. De organisatie kreeg in de aanloop naar en tijdens het evenement te maken met liefst 36 rechtszaken. Ondanks felle tegenstand en een medialandschap dat volgens de topman vaak partij koos voor de critici, wist het circuit uiteindelijk alle zaken te winnen.

De grootste druk lag in het najaar van 2019, toen de verbouwing van de baan moest beginnen om de vereiste Grade 1-licentie te bemachtigen. Vlak voor de geplande start spanden milieu- en natuurorganisaties twee kort gedingen aan vanwege zorgen over de stikstofuitstoot en de leefomgeving van de zandhagedis en de rugstreeppad. Beide vorderingen werden destijds afgewezen, waarna in de jaren daarop nog tientallen andere zaken volgden die de circuitdirectie eveneens in haar voordeel beslechtte.

'Emotionele kaart getrokken'

Van Overdijk kijkt in De Telegraaf met gemengde gevoelens terug op de juridische strijd en de publieke opinie rondom het evenement. "Het probleem met dit soort zaken is dat vaak de emotionele kaart wordt getrokken. Laten we zeggen dat vijf procent van de bevolking in Nederland tegenstander was van de terugkeer van de Grand Prix. Die roepen het hardst en krijgen de meeste aandacht", stelt de directeur. Hij benadrukt daarbij dat het circuit al sinds 1948 over de nodige rechten en vergunningen beschikte. Volgens de circuitbaas waren de media, en dan met name een bepaald deel daarvan, vaak volledig op de hand van de tegenstanders. "We hadden er alle vertrouwen in, maar het moest telkens wel worden uitgesproken door de rechter. Gelukkig hebben de feiten altijd gewonnen van de emoties. Ook met dank aan onze geweldige advocaten Anna Collignon en Jake Tingen van advocatenkantoor Stibbe", aldus Van Overdijk.

Verbouwing noodzakelijk

De impact van de allereerste rechtszaken was volgens de directeur doorslaggevend voor het voortbestaan van het Formule 1-project in de badplaats. "Als we het kort geding hadden verloren en de verbouwing niet hadden mogen starten, dan hadden we hier niet gezeten", blikt hij terug. Een langdurig juridisch traject had de noodzakelijke modernisering simpelweg onmogelijk gemaakt. "Daar ben ik heilig van overtuigd, ondanks het feit dat de race uiteindelijk door de pandemie nog een jaar werd uitgesteld. Maar een bodemprocedure had heel veel tijd in beslag genomen. Die verbouwing was nu eenmaal noodzakelijk", verklaart Van Overdijk. De juridische overwinningen hebben uiteindelijk de weg vrijgemaakt voor de terugkeer van de koningsklasse, die komend weekend voor de laatste keer onder het huidige contract neerstrijkt in de duinen. Van vrijdag tot en met zondag staat de zogeheten 'Final Lap' op het programma, waarbij voor het eerst een sprintformat wordt gehanteerd op Zandvoort. Daarmee komt er een einde aan een bewogen periode die begon in de rechtszaal, maar resulteerde in een meermaals uitverkocht evenement.

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