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Max Verstappen in his car at Zandvoort

Bleekemolen doet regendansje voor Dutch GP: 'Dat is voor Max ook goed'

Max Verstappen in his car at Zandvoort — Foto: © IMAGO

Bleekemolen doet regendansje voor Dutch GP: 'Dat is voor Max ook goed'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Hoewel de weersverwachtingen inmiddels lijken te wijzen op een droge editie van de laatste Dutch Grand Prix, hangt de kans op wat regen nog altijd in de lucht. Michael Bleekemolen stelt dat Max Verstappen uiteraard ook zal hopen op wat regendruppels, maar stipt tegelijkertijd de moeilijkheid aan van de nieuwe motoren, waarbij het vermogen soms ongecontroleerd vrijkomt.

In 2026 is de Formule 1 begonnen aan een nieuw tijdperk, waarbij de motoren sterk leunen op elektrisch vermogen. Daarin zagen we eerder dit seizoen al dat er soms uitspattingen van dat vermogen zijn, waar de coureurs niet altijd op hebben gerekend, maar waarvoor ze wel correcties moeten uitvoeren. Dit seizoen zijn er nog geen regenraces geweest en dus blijft het nog even afwachten hoe lastig dat voor de rijders zal worden.

Chaos

Bleekemolen hoopt in gesprek met GPFans echter wel op wat druppels, alleen al vanwege de mogelijke chaos die daarmee wordt veroorzaakt: "Het is allemaal heel spannend natuurlijk. Het is een sprintweekend met regen misschien en ook voor de kwalificatie. We hebben van allerlei mogelijkheden natuurlijk die de boel even door elkaar kunnen schudden. Dus alleen maar leuk dat dat feitelijk zo is. Misschien staan de Williams wel helemaal aan kop, bij wijze van."

Verstappen tijdens regenraces

Daarnaast kan ook Verstappen mogelijk een gooi doen naar de overwinning in Zandvoort, mits er wat regen naar beneden komt: "Ik denk het ook niet. Je krijgt een mix, dat is alleen maar leuk. Voor Max ook goed, mocht hij niet de snelste auto hebben. Dan is het voor hem best wel oké als het regent, want hij kent de regenlijntjes op Zandvoort."

Elektromotor in de regen

Wel stipt Bleekemolen de huidige motoren aan, want dat blijft voor veel coureurs een grote factor in het huidige seizoen en zeker tijdens een regenrace: "Dat is extra moeilijk. Daar moeten ze wel rekening mee houden, want ze sparen ook meer."

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