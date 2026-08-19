De internationale autosportbond FIA heeft een datum geprikt voor de veelbesproken beroepszaak rondom de uitslag van de Grand Prix van Monaco. Op dinsdag 25 augustus buigt het International Court of Appeal (ICA) zich in Parijs over de bezwaren van McLaren en Red Bull Racing.

De twee renstallen vechten het besluit van de stewards aan om de tijdstraffen van Alpine-coureur Pierre Gasly na de race in de straten van Monte Carlo in te trekken. De kern van het geschil draait om twee straffen van vijf seconden die de Fransman begin juni kreeg voor te hard rijden in de pitstraat. Omdat Gasly deze straffen tijdens de race niet inloste, werden ze na afloop bij zijn eindtijd opgeteld, waardoor hij van de derde naar de zevende plaats zakte. Alpine diende echter met succes een zogeheten 'Right of Review' in. Uit nieuwe gegevens van Formula One Management bleek dat de meetlussen in de pitstraat een afwijking van 77 centimeter hadden, waardoor de snelheidsberekening onbetrouwbaar was. De stewards herriepen de straffen, waardoor Gasly zijn podiumplaats terugkreeg ten koste van Red Bull-coureur Isack Hadjar en McLaren-rijder Oscar Piastri.

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McLaren en Red Bull

De beslissing om de tijdstraffen terug te draaien is bij de concurrentie in het verkeerde keelgat geschoten. Het pijnpunt zit hem in de sportieve eerlijkheid ten opzichte van coureurs die zich wel aan de regels hielden en hun straf direct incasseerden. Rijders als Piastri, George Russell, Lewis Hamilton en Franco Colapinto kregen in Monaco een soortgelijke straf en losten deze tijdens de race in bij een pitstop. Volgens de huidige reglementen hebben de stewards niet de bevoegdheid om een reeds uitgezeten straf ongedaan te maken. McLaren en Red Bull stellen dat er hierdoor ongelijkheid is ontstaan, omdat teams die hun straf direct namen nu benadeeld worden ten opzichte van de renstal uit Frankrijk.

Volgende week

Tijdens de hoorzitting op het FIA-hoofdkantoor aan de Place de la Concorde zal worden getoetst of de stewards hun bevoegdheden correct hebben toegepast en of de procedurele rechtvaardigheid is gewaarborgd. De zitting begint volgende week dinsdag om 09:00 uur lokale tijd en vindt op verzoek van de betrokken partijen achter gesloten deuren plaats. Totdat het hof uitspraak doet, blijft de huidige uitslag van de door Kimi Antonelli gewonnen race onder voorbehoud in de boeken staan.

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