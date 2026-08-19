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Hadjar

'Hadjar mist Zandvoort door blessure: Lawson vervangt Fransman bij Red Bull'

Hadjar — Foto: © IMAGO
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'Hadjar mist Zandvoort door blessure: Lawson vervangt Fransman bij Red Bull'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Isack Hadjar moet de komende Grand Prix van Nederland hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan wegens een polsblessure. De 21-jarige Fransman liep de kwetsuur op tijdens een trainingssessie in de sportschool.

Dat rapporteert onder meer De Telegraaf, al is het nog wachten op een officiële bevestiging vanuit kamp Red Bull. Volgens de berichten ging het dus mis tijdens een sessie in de sportschool, waardoor hij dus de polsblessure opliep en er normaal gesproken geen risico's genomen zullen worden. Het zou ook echter niet de eerste keer zijn dat een coureur met een polskwetsuur gewoon in de auto stapt. Zo reed Lance Stroll ooit zelfs meerdere races met twee gebroken polsen.

Liam Lawson

Voor Liam Lawson betekent het nieuws een tijdelijke promotie een terugkeer bij het vlaggenschip van de Oostenrijkse formatie. Vorig seizoen werd de Nieuw-Zeelander na slechts twee races nog teruggezet naar zusterteam Racing Bulls. Momenteel kent de coureur echter een uiterst sterk seizoen in de koningsklasse. Lawson bezet voorafgaand aan de race in Nederland de negende plaats in de WK-stand met 43 punten, waarmee hij twintig punten voorloopt op zijn teamgenoot Arvid Lindblad. Toevalligerwijs maakte Lawson drie jaar geleden op ditzelfde circuit zijn Formule 1-debuut, toen hij Daniel Ricciardo verving die eveneens moest afhaken met een polsbreuk.

Yuki Tsunoda

De doorschuif-actie van Lawson zorgt logischerwijs voor een lege plek bij Racing Bulls. Dit stoeltje wordt komend weekend dan waarschijnlijk ingevuld door Yuki Tsunoda. De 26-jarige Japanner fungeert momenteel als test- en reservecoureur voor beide renstallen van Red Bull. Tsunoda raakte na vorig jaar zijn vaste racezitje bij de hoofdmacht nog kwijt aan Hadjar, maar keert nu dus tijdelijk terug om samen met Lindblad de honneurs waar te nemen voor het zusterteam.

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