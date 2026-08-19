Van Overdijk over ontbrekende staatssteun Dutch GP: 'Heeft ons juist creatief gemaakt'
Van Overdijk over ontbrekende staatssteun Dutch GP: 'Heeft ons juist creatief gemaakt'Maak ons je Google-favoriet
Robert van Overdijk denkt dat het gebrek aan financiële steun vanuit de overheid de organisatie van de Dutch Grand Prix uiteindelijk veel creativiteit opgeleverd. De algemeen directeur van Circuit Zandvoort blikt in aanloop naar het laatste raceweekend in de duinen terug op de totstandkoming van het evenement.
In gesprek met De Telegraaf stelt hij dat de situatie in Nederland, waar de Formule 1 het zonder structurele subsidies moet doen, in schril contrast staat met andere landen op de kalender. Toen eind 2018 duidelijk werd dat de koningsklasse van de autosport oren had naar een terugkeer naar Zandvoort, maakte toenmalig minister-president Mark Rutte direct duidelijk dat de overheid niet financieel zou bijspringen. Met de inmiddels bekende boodschap "wees effe stoer en los dat zelf op", leek er een grote hindernis te zijn opgeworpen. Desondanks wist de raceleiding de begroting met behulp van diverse partners sluitend te krijgen, waardoor de Nederlandse Grand Prix al jarenlang zwarte cijfers schrijft.
Frustratie omarmd
De vraag blijft of het evenement met overheidssteun langer op de kalender was gebleven. De circuitdirecteur bekijkt de situatie echter van een andere kant. "Je kunt het ook omdraaien", stelt Van Overdijk. "Als de overheid vanaf dag één had meegedaan, was het misschien wel een heel ander evenement geworden. We hebben nu alles voor eigen rekening moeten nemen. Los van de druk die dat gaf, heeft het ook veel creativiteit teweeggebracht", aldus de topman. Wereldwijd is het ongebruikelijk dat een Formule 1-race volledig op eigen benen staat. Naast Zandvoort opereert alleen Silverstone zonder directe overheidssteun, al ontvangt de Britse organisatie wel een deel van de lokale toeristenbelasting. In België worden de verliezen van de race al jarenlang door de Waalse overheid gedekt, terwijl in Canada de overheid tientallen miljoenen aan inschrijfgeld voor haar rekening neemt.
Andere sporten wél
Dat de Nederlandse overheid andere keuzes maakt, was aanvankelijk lastig te verkroppen voor de organisatie. "In Nederland werkt het alleen niet zo", beseft Van Overdijk. "Subsidies gaan eigenlijk alleen naar EK’s of WK’s. Om een voorbeeld te geven: in 2019 kreeg het WK handboogschieten in Den Bosch wel een subsidie van 350.000 euro. En een evenement als dit niet. Dat heeft aan het begin wel tot frustraties geleid. Maar daarna zijn we wel aan de slag gegaan om dit alsnog voor elkaar te boksen", verklaart de directeur. Dit weekend staat de editie in Zandvoort in het teken van het thema 'The Final Lap', wat de laatste Formule 1-race op het Nederlandse circuit markeert.
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