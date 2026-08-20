Aston Martin wacht op beslissing Alonso en ontwijkt gridstraf Dutch GP
Aston Martin wacht op beslissing Alonso en ontwijkt gridstraf Dutch GPMaak ons je Google-favoriet
In aanloop naar de Dutch Grand Prix heeft Mike Krack zich uitgesproken over de ontwikkelingen en de rijderssituatie bij Aston Martin. De renstal richt zich volledig op het behouden van Fernando Alonso en heeft besloten om geen enkele andere optie op de coureursmarkt te onderzoeken. Krack hoopt in de komende weken duidelijkheid te krijgen.
Het team wacht momenteel rustig af tot Fernando zijn definitieve beslissing kenbaar maakt. De formatie respecteert de persoonlijke tijdlijnen van de Spaanse coureur volledig en maakt zich geen zorgen over het verloop van de onderhandelingen. Alonso wil naar verluidt wel door gaan met racen, maar niet als dit betekent dat hij nog een seizoen in de achterhoede moet rijden. Alonso wil stappen naar voren maken met Aston Martin en had eigenlijk zelfs gehoopt dat zijn team dit seizoen veel verder vooraan had gestaan.
Aston Martin verwacht spoedig akkoord met Alonso
Hoewel de beslissing nog officieel moet vallen, heerst er binnen Aston Martin volop positiviteit over een langer verblijf van de tweevoudig wereldkampioen. Krack laat weten dat het team bijzonder optimistisch is gestemd en verwacht dat de partijen op korte termijn tot een overeenkomst zullen komen. De verwachting is dat er "in de komende paar weken" witte rook zal volgen over het contract van de routinier, zo meldt F1-journalist Jorge Peiró op X.
Aerodynamische updates en strafvrije motorwissel in Zandvoort
Naast de contractuele perikelen staat het raceweekend in Nederland ook in het teken van belangrijke technische vernieuwingen voor de bolides. Aston Martin heeft voor de Dutch Grand Prix specifieke aerodynamische wijzigingen doorgevoerd, waarbij er vooral aanpassingen zijn gedaan aan de vloer en de voorvleugel om de prestaties op het duinencircuit te verbeteren.
Tegelijkertijd voert de renstal een wissel van de krachtbron door voorafgaand aan de sessies in Zandvoort. De ingreep aan de motor brengt geen sportieve gevolgen met zich mee, aangezien Aston Martin deze wissel kan voltooien zonder daarvoor een gridstraf te incasseren.
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