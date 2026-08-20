Russell helder na Verstappen-contractverlenging: "Mijn stoel nooit in gevaar geweest"
Russell helder na Verstappen-contractverlenging: "Mijn stoel nooit in gevaar geweest"Maak ons je Google-favoriet
George Russell benadrukt dat zijn positie bij Mercedes nooit in het geding is geweest door een mogelijke komst van Max Verstappen. De Nederlander zette donderdag in de aanloop naar de Dutch Grand Prix zijn handtekening onder een nieuw contract bij Red Bull Racing, dat hem tot en met het einde van 2030 aan de renstal verbindt. Hiermee komt een einde aan de geruchten over een overstap naar de Zilverpijlen.
Verstappen werd de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met zowel Mercedes als McLaren. Omdat Red Bull onder de nieuwe reglementen terrein had verloren, werd er volop gespeculeerd over een vertrek van de viervoudig wereldkampioen. Mocht Verstappen daadwerkelijk de overstap naar Mercedes hebben gemaakt, dan suggereerden sommige geruchten dat Russell mogelijk het veld moest ruimen. De Brit ligt echter vast onder een meerjarige overeenkomst en is ook voor volgend jaar al verzekerd van een stoeltje naast Andrea Kimi Antonelli.
Duidelijkheid binnen het team
Tijdens het raceweekend op Circuit Zandvoort reageerde Russell op het langverwachte nieuws rondom Verstappen. Volgens de coureur speelde de onzekerheid vooral in de media. "Het is eigenlijk alleen een onderwerp voor ons wanneer jullie in de pers deze vragen willen stellen en willen begrijpen wat er gaande is", vertelt Russell. "Het was binnen Mercedes de afgelopen paar jaar altijd heel duidelijk wat de realiteit was, en misschien waren die gesprekken iets meer openbaar dan zijn team had met partijen als McLaren, of Ferrari, of wie het dan ook mocht zijn", aldus Russell.
Stoel nooit in gevaar
De Mercedes-coureur geeft aan dat de gesprekken in de paddock simpelweg bij de sport horen. "Dat is gewoon de aard van de sport", vervolgt hij. "Coureurs praten met verschillende teams, teams praten met verschillende coureurs. Iedereen moet gewoon kijken wat zijn kaarten zijn, maar mijn stoeltje voelde nooit in gevaar, en ik voelde honderd procent zekerheid bij Toto en het team. Dat gaat nu natuurlijk gewoon door."
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