Verstappen ziet lange Red Bull-loopbaan als goede oefening voor huwelijk met Kelly Piquet
Verstappen ziet lange Red Bull-loopbaan als goede oefening voor huwelijk met Kelly PiquetMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft zijn toekomst voor de lange termijn aan Red Bull Racing verbonden en ziet deze langdurige samenwerking als de ideale voorbereiding op een huwelijk met zijn partner Kelly Piquet. In de aanloop naar de Grand Prix van Nederland reageerde de coureur met een knipoog op zowel zijn contractverlenging als de aanhoudende geruchten over een aanstaande bruiloft.
De viervoudig wereldkampioen ondertekende vandaag een nieuwe verbintenis die hem tot en met het einde van het Formule 1-seizoen 2030 in Milton Keynes houdt. Met de nieuwe overeenkomst voegt de 28-jarige Limburger twee extra jaren toe aan zijn oorspronkelijke contract, dat tot eind 2028 liep. Hiermee komt direct een einde aan de maandenlange speculaties over een mogelijke overstap naar concurrenten als Mercedes of McLaren. De beslissing om te blijven komt niet onverwacht, aangezien de stercoureur het team als zijn tweede familie beschouwt en altijd de intentie heeft gehad om de Oostenrijkse renstal trouw te blijven.
Oefenen voor huwelijk
Tijdens de persconferentie in Zandvoort trok Verstappen een opvallende parallel tussen zijn loyaliteit aan het raceteam en zijn privéleven. "Ik ben aan het oefenen voor mijn eigen huwelijk", grapte de Red Bull-rijder over de duur van zijn Red Bull-loopbaan. "Ik ga even kijken hoelang ik het vol kan houden wat betreft het racen. Daarna hoop ik het te verdrievoudigen - op zijn minst - met mijn huwelijk. Toen Dietrich nog leefde heb ik tegen hem gezegd dat mijn doel was om voor altijd voor Red Bull te racen. We zitten op de goede weg", aldus de Nederlander, verwijzend naar een eerdere belofte aan de overleden Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz.
Oefenen voor huwelijk
Hoewel de coureur gekscherend over een verbintenis spreekt, zijn er momenteel nog geen officiële trouwplannen bekendgemaakt. Verstappen en Piquet zijn inmiddels zo'n zes jaar samen en vormen een hecht gezin in Monaco. Vorig jaar mei verwelkomde het koppel hun eerste gezamenlijke dochter, Lily, terwijl de coureur ook een actieve rol speelt in de opvoeding van Penelope, de dochter uit een eerdere relatie van het Braziliaanse model. Afgelopen maand was het stel nog gezamenlijk aanwezig bij de bruiloft van zijn zus, Victoria Verstappen. Of het daar inmiddels flink is gaan borrelen voor Verstappen, dat is de grote vraag. Dat hij nu zo openlijk al over een aanstaand huwelijk spreekt, dat zegt natuurlijk veel.
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