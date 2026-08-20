Liam Lawson fungeert dit weekend in Zandvoort als teammaat van Max Verstappen bij Red Bull Racing, vanwege een polsblessure voor Isack Hadjar. Vanuit de Red Bull-hospitality in de Formule 1-paddock vertelt de Nieuw-Zeelander hoe hij dit nieuws te horen kreeg.

De mediadag in Zandvoort beloofde op voorhand al een interessante te worden. Naast dat Williams enkele dagen geleden bekendmaakte dat zowel Alexander Albon als Carlos Sainz de komende jaren bij het team zal blijven, kwam ook het nieuws naar buiten dat Hadjar het eerste raceweekend na de zomerstop aan zich voorbij zal moeten laten gaan. De Fransman heeft tijdens zijn voorbereiding een blessure aan zijn pols opgelopen. Racing Bulls-coureur Lawson schuift daarom dit weekend vanuit het zusterteam door naar de hoofdmacht, terwijl Red Bull-reservecoureur Yuki Tsunoda het zitje van Lawson tijdelijk overneemt.

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Lawson valt in bij Red Bull Racing in Zandvoort

Lawson is niet volledig onbekend met het hebben van Verstappen als teammaat. De Nieuw-Zeelander verreed in 2025 de eerste twee races van het seizoen voor de Oostenrijkse ploeg, voordat hij in het voordeel van Tsunoda werd teruggestuurd naar het zusterteam. Veel tijd om zich voor te bereiden heeft Lawson echter niet. Pas afgelopen maanden kreeg hij het nieuws te horen: "Ik was het vliegtuig nog niet eens uit", vertelt hij tegenover onder anderen GPFans. "Ik kwam terug van mijn vakantie en landde in Engeland, denkend dat ik mij voor zou bereiden op de race met Racing Bulls. Alan [Permane, teambaas Red Bull Racing] belde mij en vertelde me wat er aan de hand was. Dus op dat moment veranderde alles."

Weinig voorbereiding

Lawson heeft kort contact gehad met Verstappen in aanloop naar het raceweekend in Zandvoort, waar de viervoudig wereldkampioen donderdagochtend bekendmaakte zijn contract bij het team tot eind 2030 te hebben verlengd: "Ik heb met Max gepraat en ik weet zeker dat ik morgen veel zal kijken naar wat hij doet. Ik heb zijn simulatordata ook als referentie."

De situatie biedt een kans voor Lawson om zichzelf opnieuw in de kijker te spelen bij Red Bull Racing. Tegelijkertijd heeft hij zich niet kunnen voorbereiden en is er dit weekend vanwege het sprintformat slechts één vrije training: "Of het een risico is, weet ik niet", klinkt het. "Het is een unieke situatie en ik heb tot nu toe een geweldig jaar bij Racing Bulls. Tegelijkertijd kijk ik ernaar uit om terug te zijn bij dit team, ook al is het maar voor een weekend."

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