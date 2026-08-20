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Max Verstappen talks to GP at the Belgian GP

Vertrek kopmannen bij Red Bull geen probleem voor Verstappen: "Nieuw talent binnenhalen"

Max Verstappen talks to GP at the Belgian GP — Foto: © IMAGO

Vertrek kopmannen bij Red Bull geen probleem voor Verstappen: "Nieuw talent binnenhalen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen heeft ondanks een leegloop aan de top van Red Bull Racing geen moment getwijfeld over zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal. Hoewel het team een flinke transformatie doormaakt, stelt de Nederlander dat de blik intern vol op de toekomst en het aantrekken van vers bloed is gericht.

De viervoudig wereldkampioen zette vlak voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort zijn handtekening onder een nieuw contract tot en met eind 2030. De geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren hingen lange tijd in de lucht. Dat had alles te maken met de grote veranderingen binnen de muren van de fabriek in Milton Keynes. Na een uiterst succesvolle periode nam Red Bull afscheid van een flink aantal zwaargewichten, waardoor de vraag rees of de stercoureur het nog wel zag zitten om het project trouw te blijven.

Open gesprekken

Onder leiding van de nieuwe teambaas en CEO Laurent Mekies, die het stokje overnam van Christian Horner, is er een nieuwe weg ingeslagen. Verstappen benadrukt tegenover onder meer GPFans dat de communicatie over deze transitie helder is verlopen. "Het zijn hele open gesprekken geweest met Laurent en het team", legt hij uit. "Je wil altijd beter. Als je wint is dat bevredigend, maar je wil natuurlijk altijd beter doen", aldus de coureur, die dit seizoen een lastig jaar kent in de RB22.

Nieuw talent

De lijst met vertrokken kopstukken is aanzienlijk. Zo vertrok ontwerper Adrian Newey naar Aston Martin, ging voormalig sportief directeur Jonathan Wheatley aanvankelijk naar het Formule 1-project van Audi en wist Verstappen vanaf begin april dat hij afscheid zal gaan nemen van zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase. Daartegenover staat de promotie van Ben Waterhouse en de komst van mannen als Gwen Lagrue en Andrea Landi. Verstappen ziet die dynamiek als een natuurlijk proces. "Er zijn natuurlijk veel mensen weggegaan, maar op hetzelfde moment kijken we constant naar nieuw talent en halen we die binnen. Dat is wat we doen", klinkt het stellig. "De tijd zal vertellen hoe succesvol we gaan zijn, maar dat is hetzelfde voor iedereen. Niemand kan zomaar zeggen dat je volgend jaar of het jaar erna succesvol bent", besluit Verstappen.

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