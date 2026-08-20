Max Verstappen kijkt met een uiterst tevreden gevoel terug op de eerste overwinning van Verstappen.com Racing in de GT3-klasse. De Nederland, die als medeoprichter en drijvende kracht achter het raceteam fungeert, zag zijn formatie na een moeizame seizoensstart in 2026 eindelijk de hoogste trede van het podium beklimmen.

Eerder deze maand viel alles op zijn plek voor het team tijdens de GT World Challenge Europe Sprint Cup. Op het Franse circuit van Magny-Cours wisten coureurs Jules Gounon en Dani Juncadella de eerste race van het weekend overtuigend te winnen vanaf poleposition. Het duo bestuurt dit seizoen een Mercedes-AMG GT3 Evo, de wagen waarmee het team na een strategische overstap naar het Duitse merk actief is in de top van de GT-racerij. Voor die tijd kampte de renstal met de nodige tegenslag, waaronder een pijnlijke diskwalificatie in april op de Nürburgring.

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Beloning voor hard werk

Die eerdere teleurstellingen maakten de uiteindelijke zege in Frankrijk extra bijzonder voor Verstappen. "Dit jaar is tot nu toe best ongelukkig verlopen", stelt hij op de persconferentie in Zandvoort vast over de campagne in de GT3-series. "Tijdens de meeste raceweekenden waren we erg snel, maar door allerlei verschillende redenen of bizarre incidenten kregen we nooit echt de beloning die we verdienden". De opluchting was dan ook groot toen de overwinning in Magny-Cours een onomstotelijk feit was. "Als je dan eindelijk dat resultaat ziet, en het harde werk van iedereen, van de monteurs tot de ingenieurs en de coureurs die zo graag willen winnen, is dat een geweldig moment", aldus Verstappen.

Vakantie en motivatie

De overwinning viel precies samen met het begin van de zomerstop in de Formule 1, waardoor de teameigenaar het succes op gepaste wijze kon vieren. "Het was een van de eerste dagen van mijn vakantie, dus daar heb ik na afloop wel een goed drankje op gedronken", blikt hij met een glimlach terug. "Ik ben erg trots op iedereen", voegt hij daaraan toe. Als het aan het team ligt, blijft het niet bij deze ene triomf in de Sprint Cup van 2026. Verstappen merkt dat de motivatie binnen de garage na de overwinning alleen maar is toegenomen om ook in andere kampioenschappen toe te slaan. "En dit is pas het begin. We willen meer. Direct na de race zeiden ze al: oké, we willen meer winnen", legt hij uit over de winnaarsmentaliteit binnen Verstappen.com Racing. De snelle aanpassing aan het nieuwe materiaal stemt hem bovendien zeer hoopvol voor het restant van het seizoen. "Het is mooi om te zien dat we in het eerste jaar met deze auto meteen competitief zijn. Winnen geeft altijd veel voldoening", besluit de Limburger.

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