Organisatie Dutch GP maakt bekers voor raceweekend bekend
Organisatie Dutch GP maakt bekers voor raceweekend bekendMaak ons je Google-favoriet
De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft de officiële bekers voor het aanstaande raceweekend op Circuit Zandvoort bekendgemaakt . Daarmee is duidelijk geworden met welke trofeeën de top drie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix na afloop van de race gehuldigd zal worden .
Voor de editie van 2026 is gekozen voor een ontwerp met een traditionele bokaalvorm . De trofeeën hebben een witte basis en zijn voorzien van Delfts blauwe illustraties met herkenbare Nederlandse symbolen, waaronder molens en tulpen .
Opvallend lichtelement voor de winnaar
Naast de Delfts blauwe uitstraling beschikken de bokalen over unieke details per podiumpositie . Waar de trofeeën voor de nummers twee en drie zijn uitgerust met vaste kleuren (oranje en blauw) voor onderdelen zoals een Hollandse leeuw en het finishnummer, heeft de beker voor de winnaar een interactief element: deze bokaal is voorzien van een blauw knipperend lichtje .
Laatste editie onder huidig contract
De editie van 2026 markeert de vooralsnog laatste Formule 1-race op Circuit Zandvoort onder de huidige verbintenis, aangezien de promotor heeft besloten om de kalenderplek na dit jaar niet te verlengen . Daarnaast is het raceweekend in Zandvoort dit jaar voorzien van een officieel F1-sprintraceformat .
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