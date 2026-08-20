Met de mediadag in Zandvoort is vandaag het 'raceweekend' voor de Dutch Grand Prix begonnen en daardoor zijn er weer een heleboel nieuwtjes naar buiten gekomen. De meest gelezen nieuwtjes vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag werd bekend dat Max Verstappen zijn contract bij Red Bull Racing heeft verlengd. Carlos Sainz heeft dat bij Williams ook gedaan en heeft een gigantische salarisverhoging gekregen. Daarnaast ontloopt Aston Martin een gridstraf voor de Grand Prix van Nederland. Dit is de GPFans Recap van donderdag 20 augustus.

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Doornbos verbaast zich over keuze Red Bull na blessure Hadjar: "Geen logische verklaring voor"

Isack Hadjar is er dit weekend tijdens de Dutch Grand Prix niet bij vanwege een blessure. Toch heeft Red Bull ervoor gekozen om niet reservecoureur Yuki Tsunoda bij Red Bull in te laten vallen, maar Racing Bulls-coureur Liam Lawson. Volgens Robert Doornbos is dat toch een opvallende keuze. De hele uitspraak van Doornbos lezen? Klik hier!

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Max Verstappen hakt knoop door en verlengt contract bij Red Bull tot en met 2030

Max Verstappen (28) blijft officieel bij Red Bull Racing. De Nederlander heeft zijn contract bij de Oostenrijkse renstal verlengd tot en met het seizoen van 2030. Hiermee kunnen alle speculaties over zijn toekomst definitief de ijskast in. Het nieuws werd zojuist bevestigd op de officiële website van de F1-coureur zelf. Alles lezen over de contractverlenging van Max Verstappen? Klik hier!

Aston Martin wacht op beslissing Alonso en ontwijkt gridstraf Dutch GP

In aanloop naar de Dutch Grand Prix heeft Mike Krack zich uitgesproken over de ontwikkelingen en de rijderssituatie bij Aston Martin. De renstal richt zich volledig op het behouden van Fernando Alonso en heeft besloten om geen enkele andere optie op de coureursmarkt te onderzoeken. Krack hoopt in de komende weken duidelijkheid te krijgen. Alles lezen Aston Martin in Zandvoort? Klik hier!

'Sainz gaat astronomisch bedrag van 30 miljoen per jaar verdienen bij Williams'

Carlos Sainz heeft zijn toekomst in de Formule 1 voorlopig verbonden aan Williams. De Spaanse coureur heeft een meerjarige contractverlenging ondertekend die hem voor de seizoenen 2027 en 2028 aan de Britse renstal bindt . Met deze nieuwe verbintenis kiest de Madrileen voor langdurige stabiliteit bij het team uit Grove, dat hiermee zijn rijdersbezetting voor de komende jaren veiligstelt . Alles lezen over de contractverlenging die Sainz heeft getekend? Klik hier!

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Van Haren: "Geen prestatieclausule in nieuw Verstappen-contract lijkt zeer onlogisch'

Max Verstappen zette deze ochtend zijn krabbel onder een nieuw Red Bull Racing-contract dat hem tot en met 2030 aan de renstal verbindt. De afgelopen maanden was er veel te doen omtrent de zogeheten prestatieclausule in zijn huidige contract en volgens Erik van Haren is het niet meer dan logisch dat die clausule er in zijn nieuwe contract wederom is. Alles lezen over de clausules van Verstappen? Klik hier!

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