Colapinto over upgrades Alpine: 'Kan voor mij pijnlijk weekend worden'

Franco Colapinto heeft voorafgaand aan de Dutch Grand Prix op Zandvoort uitgebreid teruggeblikt op de eerste fase van het Formule 1-seizoen en vooruitgekeken naar de technische ontwikkelingen binnen Alpine. De Argentijnse coureur sprak met de aanwezige media over zijn persoonlijke stappen, de hete strijd op de baan en de introductie van een nieuw updatepakket dat dit raceweekend slechts op één van de twee wagens is gemonteerd.

De Argentijn geeft aan dat hij zich in de tweede helft van zijn eerste volledige Formule 1-seizoen in een veel betere uitgangspositie bevindt dan voorheen. "Ik zit op een veel betere plek, ben veel gelukkiger, voel me comfortabeler en heb meer ervaring," legt Colapinto uit. "Dat is het belangrijkste: vooruitgang boeken en leren van alle races die je hebt gereden. De afgelopen periode van het jaar was erg goed wat betreft blijven leren en verbeteren met een behoorlijk lastige auto. Ik voel me op andere plekken comfortabeler. Natuurlijk moet ik op veel vlakken nog hard werken, zoals iedere coureur en zeker in mijn eerste volledige jaar. Maar ik ben heel tevreden met de geboekte progressie en hoe ik me voel binnen het team en met de auto."

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Upgrade-pakket vooralsnog op één auto gemonteerd

Voor het raceweekend in de Nederlandse duinen brengt de Franse renstal een aantal updates mee, maar deze zijn niet over beide bolides verdeeld. Zijn teamgenoot beschikt wel over de vernieuwde onderdelen, terwijl Colapinto het met het bestaande materiaal moet stellen. De data en de werkzaamheden in de simulator laten in elk geval zien dat het pakket over aanzienlijke potentie beschikt.

Colapinto steekt zijn gemengde gevoelens over de situatie niet onder stoelen of banken, maar benadrukt tegelijkertijd het teambelang. "In de simulator ziet het er heel krachtig uit, en als dat in de praktijk ook zo is, is dat geweldig voor ons," stelt de coureur. "Hoe groter het verschil in neerwaartse druk tussen beide auto's uitvalt, hoe beter het is voor de rest van het seizoen. Hopelijk is het een heel goed pakket. Op dit moment oogt het in de data en de simulator erg sterk. Helaas is het nu maar voor één auto beschikbaar. Als het volledig blijkt te werken, kan het voor mij persoonlijk natuurlijk een pijnlijk weekend worden. Toch ga ik mijn uiterste best doen om alles uit het huidige pakket te halen."

Strijd met Racing Bulls en betrouwbaarheidsproblemen

De prestaties van de wagen zijn cruciaal in het constructeurskampioenschap, waarin Alpine verwikkeld is in een fel gevecht om de vijfde positie met Racing Bulls. De Italiaanse formatie bezet momenteel de vijfde plaats met 66 punten, op de voet gevolgd door Alpine dat met 61 punten op de zesde plek staat. Terwijl de concurrentie bovendien kampt met een blessure van een coureur, wil Colapinto juist ieder kansje aangrijpen: "Het is nooit fijn om een rijder of atleet langs de kant te zien staan door een blessure, dus ik wens hem een snel herstel toe. Als team moeten we echter elke kans benutten, zeker wanneer we qua pure snelheid net wat tekortkomen. Als er een mogelijkheid ligt om punten te pakken en terug te keren in de top tien, moeten we dat maximaliseren."

Die punten zijn broodnodig, aangezien het begin van het seizoen gepaard ging met de nodige technische hindernissen. Volgens de Argentijn had het team destijds te maken met forse onregelmatigheden rondom het energiebeheer en de krachtbron. "In het eerste deel van het jaar hadden we veel problemen en was de energieafgifte erg wisselvallig. Het grootste verschil is dat wanneer je een bocht sneller aansnijdt, je soms minder implementatie krijgt op het volgende rechte stuk. Dat kan erg frustrerend zijn. We zijn hard bezig om dat steeds beter te begrijpen en eraan te werken voor de toekomst."

Focus op snelheid boven contractzaken en dank aan fans

Hoewel er in de paddock geregeld gesproken wordt over stoeltjes voor het volgende seizoen, wil Colapinto zich niet laten afleiden door contractonderhandelingen. Zijn prioriteit ligt volledig bij de ontwikkeling van de auto. "Het is nu niet de hoofdzaak om over dat soort dingen na te denken. We zijn er echt op gefocust om de auto elke race sneller en beter te maken. Dat is wat we op dit moment nodig hebben," aldus de rijder, die tevens wees op lastige baancondities zoals recent in Hongarije, waar een stoffige baan en het verlies van de eerste vrije training voor extra uitdagingen zorgden.

Tot slot sprak Colapinto zijn diepe dankbaarheid uit richting het Argentijnse publiek, dat hem wereldwijd massaal volgt. "Ik ben ontzettend trots om Argentijn te zijn en fans te hebben die zo gepassioneerd zijn. We weten allemaal dat de economische situatie in Argentinië niet eenvoudig is, maar toch leveren ze een enorme inspanning om mij bij iedere race aan te moedigen. Zelfs als het minder gaat, blijven ze na afloop wachten en zingen. Die steun maakt me enorm trots en dankbaar."

Geschreven door Jeen Grievink - Brand Owner Met meer dan tien jaar ervaring in journalistiek, marketing en SEO is Jeen de strategische motor achter GPFans NL. Sinds zijn start bij Realtimes in 2016 groeide hij van redacteur naar Brand Owner en hoofdredacteur van het platform. In zijn huidige rol stuurt hij de redactie aan en bepaalt hij de strategische koers van GPFans binnen de internationale Formule 1-media. Bekijk volledige biografie

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