Het is zover: het raceweekend in de Noord-Hollandse duinen is aangebroken. De Formule 1 strijkt neer op Circuit Zandvoort voor de Dutch Grand Prix van 2026. Dit evenement markeert een historisch moment voor de Nederlandse autosport, aangezien het de allerlaatste editie is onder het huidige contract met de FOM. Hoe laat beginnen vandaag de sessies?

Voor Max Verstappen is het een uitgelezen kans om nog één keer te schitteren voor zijn thuispubliek in de Zandvoortse duinen. De viervoudig wereldkampioen heeft in de aanloop naar het raceweekend bevestigd dat hij zijn contract bij Red Bull Racing heeft verlengd tot en met 2030. "Het is altijd speciaal om hier te racen, maar met de wetenschap dat mijn toekomst bij dit team nu voor de lange termijn vastligt, geeft dat extra rust", aldus de Limburger over zijn nieuwe verbintenis. Naast de actie van de Formule 1 is er een vol voorprogramma met de F1 Academy en de Porsche Mobil 1 Supercup. Buiten de baan zorgt een uitgebreid entertainmentprogramma in de Fanzone voor sfeer, met optredens van onder meer Afrojack, Snollebollekes en Martin Garrix.

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Uitzendrechten Zandvoort

De actie op het uitdagende duinencircuit is dit weekend voor veel Nederlandse fans toegankelijk via diverse kanalen. Speciaal voor deze laatste editie zendt Viaplay TV alle sessies, waaronder de sprintkwalificatie op vrijdag, gratis uit op het open net. Dit kanaal is te vinden op nummer dertien bij providers zoals Ziggo en Odido, en op nummer 51 of 15 bij KPN. Abonnees kunnen tevens terecht bij de reguliere streamingdienst van Viaplay of bij F1 TV Pro voor een uitgebreide live-registratie met extra on-boards. De NOS beschikt dit weekend niet over de live-rechten voor de televisie-uitzending en verzorgt uitsluitend samenvattingen en radioverslaggeving via NPO Radio 1.

Tijdschema Grand Prix van Nederland

Het raceweekend in Zandvoort begint vandaag om 12:30 uur met de eerste en tevens enige vrije training van het weekend. Later vanmiddag, om 16:30 uur, gaan de coureurs de baan op voor de sprintkwalificatie. Deze sessie duurt volgens de officiële planning tot 17:14 uur en bepaalt de startopstelling voor de sprintrace op zaterdag. Morgen om 12:00 uur al volgt de daadwerkelijke sprintrace, waarna om 16:00 uur de reguliere kwalificatie voor de hoofdrace van start gaat. De allerlaatste Grand Prix van Nederland begint op zondag 23 augustus traditiegetrouw om 15:00 uur.

Vrijdag 21 augustus

12:30 uur Vrije Training 1

16:30 uur Sprintkwalificatie

Zaterdag 22 augustus

12:00 uur Sprintrace

16:00 uur Kwalificatie

Zondag 23 augustus

15:00 uur: Grand Prix van Nederland

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