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An image of Mercedes F1 star Kimi Antonelli in the paddock at the 2026 Hungarian Grand Prix

'Mercedes heeft beslist en kiest voor gridstraf tijdens thuisrace Antonelli'

An image of Mercedes F1 star Kimi Antonelli in the paddock at the 2026 Hungarian Grand Prix — Foto: © IMAGO

'Mercedes heeft beslist en kiest voor gridstraf tijdens thuisrace Antonelli'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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WK-leider Andrea Kimi Antonelli zal tijdens zijn thuisrace in Italië een gridstraf zal incasseren, zo meldt Sky Italia. De coureur van Mercedes krijgt op het circuit van Monza een nieuwe motor in zijn bolide gemonteerd, waardoor hij over de toegestane limiet van het aantal seizoensonderdelen heengaat.

De keuze om de krachtbron juist tijdens het raceweekend van 4 tot en met 6 september te wisselen, is een bewuste afweging. Volgens de negentienjarige Italiaan is het circuit op Monza van de komende bestemmingen de beste locatie om een inhaalrace te rijden. Omdat het maximaal aantal toegestane motoronderdelen is overschreden, volgt er automatisch een straf voor de startopstelling.

Comfortabele marge

De man met startnummer 12 kan zich een inhaalrace momenteel relatief goed veroorloven. Antonelli voert het wereldkampioenschap aan met 219 punten, wat hem een ruime voorsprong van vijftig punten oplevert. De huidige reglementen schrijven voor dat een coureur een gridstraf van tien plaatsen krijgt bij het monteren van het eerste extra motoronderdeel buiten de limiet. Voor elk daaropvolgend onderdeel bedraagt de straf vijf startplaatsen.

Zandvoort eerst

Voordat de Mercedes-coureur afreist naar zijn thuisland, staat eerst de hervatting van het Formule 1-seizoen op het programma. Komend weekend, van 21 tot en met 23 augustus, strijkt de koningsklasse van de autosport neer in Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland. Op het Circuit Zandvoort zal de koploper proberen zijn zevende overwinning van het jaar te boeken, nadat hij eerder al zes keer als winnaar over de streep kwam.

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