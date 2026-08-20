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Doornbos zet vraagtekens bij Red Bull: 'Is Verstappen niet te lang bij het team gebleven?'

VIDEO: Doornbos over Verstappen: 'Die aanbieding lag er, maar hij pakte hem niet' | GPFans Interview

2 reacties

VIDEO: Doornbos over Verstappen: 'Die aanbieding lag er, maar hij pakte hem niet' | GPFans Interview

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Robert Doornbos gaat in gesprek met GPFans in op de laatste editie van de Dutch Grand Prix, daarnaast bespreekt hij de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull Racing en stipt hij de blessure van Isack Hadjar aan.

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