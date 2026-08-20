Charles Leclerc kijkt met het nodige optimisme uit naar de hervatting van het Formule 1-seizoen op Circuit Zandvoort na een pauze van drie weken. Ook reageert hij op de enorme successen die Max Verstappen heeft behaald en hoe hij en Ferrari dat ook zouden kunnen bereiken.

In het verleden kende de Italiaanse renstal namelijk de nodige moeite op de Noord-Hollandse omloop, maar de karakteristieken van de huidige bolide bieden perspectief voor het naderende weekend . Leclerc benadrukt dat het team de problemen uit het verleden inmiddels scherp in het vizier heeft en met meer vertrouwen afreist naar de badplaats.

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Optimisme op technisch Zandvoort en cruciale uitvoering

Volgens de Ferrari-kopman liggen technische omlopen de huidige bolide over het algemeen beter, wat reden geeft tot hoop. "Het circuit is vrij technisch en normaal gesproken zijn technische circuits dit jaar iets positiever voor ons, dus ik ben nog steeds optimistisch, maar we zullen het moeten afwachten," stelt Leclerc over de kansen van zijn formatie. "Ik denk echter ook dat we een goed begrip hebben van waarom we hier in het verleden moeite hadden met de vorige generatie auto's. Ik neig te denken dat we dit jaar niet dezelfde problemen zullen hebben, en ik hoop dat ik gelijk heb" .

Naast de pure snelheid van de wagen wijst de viervoudig Grand Prix-winnaar op het enorme belang van een vlekkeloze voorbereiding en uitvoering. Zeker met de huidige, uiterst complexe bolides wordt ieder klein foutje genadeloos afgestraft in het klassement. "Als we terugkijken naar het afgelopen weekend, denk ik dat we als team beter hadden kunnen presteren op dat vlak. De uitvoering is zo belangrijk in een jaar als dit, belangrijker dan ooit," legt de coureur uit. "Kleine fouten op het gebied van programmering of dat soort zaken tijdens het weekend hebben een enorme impact. Er zijn door alle teams veel punten verloren, omdat deze auto's erg complex zijn om te optimaliseren. Aan onze kant is dat voor de tweede seizoenshelft een duidelijk aandachtspunt" .

Historie in Zandvoort en jacht op Verstappen

Voor Leclerc brengt de terugkeer naar Zandvoort ook mooie jeugdherinneringen met zich mee. Zo'n tien jaar geleden reed hij al op de omloop voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing in de Formule 3 . "Het is een circuit waar ik enorm van geniet, met name in de kwalificatie," blikt hij terug. "We houden van circuits met karakter en deze baan is werkelijk uniek met zijn schuine kombochten. Om de auto voor die ene snelle ronde tot de limiet te pushen, maakt het echt een heel gaaf circuit" .

Dat Zandvoort tegenwoordig steevast oranje kleurt, is te danken aan de successen van Max Verstappen, die inmiddels vier wereldtitels op zijn naam heeft staan . Op de vraag wat hij en Ferrari moeten doen om die dominantie te evenaren, reageert Leclerc uiterst nuchter. "Ik denk dat het een fout zou zijn om in de voetsporen te treden van wat Max heeft gedaan, ook omdat ik geen idee heb wat Max binnen het team doet om dat succes te behalen. Ik focus liever op mijn eigen situatie en wat wij als team kunnen doen om onze zwaktes te verbeteren ten opzichte van Mercedes, die op dit moment de favoriet zijn. Ik focus me op wat binnen het team ligt en wat ik kan controleren" .

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