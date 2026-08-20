VIDEO | F1-fan over verlenging Max Verstappen: ‘Ik begrijp hem niet’ | GPFans News
VIDEO | F1-fan over verlenging Max Verstappen: ‘Ik begrijp hem niet’ | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen blijft tot 2030 bij Red Bull, tot tevredenheid van vader Jos. Tom Coronel sluit een terugkeer van de Dutch GP in 2027 niet uit. Aston Martin wacht ondertussen op duidelijkheid over de toekomst van Fernando Alonso.
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