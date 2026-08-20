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Max Verstappen

VIDEO | F1-fan over verlenging Max Verstappen: ‘Ik begrijp hem niet’ | GPFans News

VIDEO | F1-fan over verlenging Max Verstappen: ‘Ik begrijp hem niet’ | GPFans News

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Max Verstappen blijft tot 2030 bij Red Bull, tot tevredenheid van vader Jos. Tom Coronel sluit een terugkeer van de Dutch GP in 2027 niet uit. Aston Martin wacht ondertussen op duidelijkheid over de toekomst van Fernando Alonso.

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Max Verstappen Red Bull Racing

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