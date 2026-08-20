Lewis Hamilton heeft koeltjes gereageerd op het nieuws dat Max Verstappen zijn contract bij Red Bull Racing heeft verlengd. De Brit stelt dat hij zich niet echt heeft beziggehouden met de nieuwe deal van zijn voormalige titelrivaal.

Eerder vandaag bereikte het grote nieuws Zandvoort en werd er bekendgemaakt dat de viervoudig wereldkampioen tot en met 2030 aan zijn huidige werkgever verbonden blijft. Gevraagd naar zijn gedachten over deze langdurige verbintenis, houdt Hamilton zich op de vlakte. "Ik heb er niet echt over nagedacht, dus nee. Niet echt", klinkt het nuchter tegenover onder meer GPFans. Ook op de vraag of het aanblijven van de Nederlander goed is voor de sport, volgt een kort antwoord. "Nou, ik weet het niet, misschien. Waarom zou dat niet zo zijn?", aldus de Ferrari-rijder.

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Comfortabele keuze

Toch wordt de Britse coureur iets spraakzamer wanneer hem wordt voorgelegd of een rijder met minstens twee verschillende teams succesvol moet zijn om als een echte wereldkampioen gezien te worden. "Daar heb ik niet per se een mening over", reageert hij. "Ik weet niet of het een enorm verschil maakt. Ik denk dat hij bij een geweldig team zit. Hij is al een lange, lange tijd bij hen en ze blijven maar sterker worden. Het is duidelijk een geweldige plek om te zijn en te werken", stelt de voormalig rivaal. Hoewel Red Bull momenteel een moeizaam seizoen kent en de zesde plaats in het constructeurskampioenschap bezet, begrijpt Hamilton de loyaliteit van de Limburger wel. "Als je kijkt naar de geschiedenis van coureurs die wel overstappen, zijn er sommigen die bizar veel gewisseld hebben. Soms pakt dat goed uit, soms slecht. Maar het is duidelijk dat je altijd moet blijven waar je je comfortabel voelt. Dat is zijn keuze en het is geen slechte keuze", concludeert de coureur.

Zandvoort veroveren

Naast de contractperikelen rondom de Red Bull-kopman, richt de blik zich dit weekend op de Grand Prix van Nederland. De Ferrari-coureur vastberaden om de laatste editie van de Dutch Grand Prix op zijn naam te schrijven. "Ik ben enorm gedreven. Het is gewoon zo'n ongelooflijk circuit. Een geweldig publiek", prijst hij de sfeer. Tegelijkertijd erkent hij dat het een uitdaging wordt in de achtertuin van de viervoudig wereldkampioen, die dit weekend een speciale Delfts blauwe helm draagt. "Het is heel speciaal, vooral voor Max, omdat hij hier komt en het hele weekend die ongelooflijke steun krijgt. Maar zij creëren echt de sfeer en het is een baan die ik nog niet echt veroverd heb in de Formule 1. Het is dus zeker iets wat ik dit weekend wil proberen te doen", besluit de concurrent van kampioenschapsleider Kimi Antonelli.

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