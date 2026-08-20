Lindblad reageert op promotie Lawson naar Red Bull: 'Veel logischere beslissing'
Lindblad reageert op promotie Lawson naar Red Bull: 'Veel logischere beslissing'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen krijgt dit weekend in Zandvoort tijdelijk een nieuwe teamgenoot, nu Isack Hadjar wegens een polsblessure niet inzetbaar is. Liam Lawson valt daarom in voor de Fransman. Red Bull had ook voor Arvid Lindblad kunnen kiezen, maar de Brit snapt volledig waarom het team van Verstappen deze keuze niet heeft gemaakt.
"Om eerlijk te zijn, het is mijn eerste keer hier in Zandvoort dit weekend en ik ben nog maar halverwege mijn rookiejaar, dus ik denk dat het een logischere belissing was om voor Liam te gaan", zo vertelde Lindblad in gesprek met o.a. GPFans in Zandvoort. "Met mij zou het iets meer een risico zijn geweest. Uiteraard had ik het als coureur leuk gevonden, ik had de kans graag gekregen, maar tegelijkertijd begrijp ik volledig waarom ze doen wat ze doen. Ik ben nu heel erg gefocust op mijn eigen weekend en probeer te doen wat ik kan."
Red Bull koos niet voor Yuki Tsunoda
Red Bull had echter ook nog voor Yuki Tsunoda kunnen gaan. De Japanse coureur is officieel de reservecoureur van de Oostenrijkse renstal, maar toch besloot het team voor Lawson te kiezen. Tsunoda komt desondanks wel in actie op Circuit Zandvoort, want hij mag het vrijgekomen stoeltje van Lawson bij Visa Cash App RB overnemen. Zodoende krijgt de Japanner toch nog een kans om te laten zien wat hij in zijn mars heeft.
Lawson zal dit weekend naast Verstappen rijden in de Red Bull. De Nieuw-Zeelander maakt een sterk seizoen door en scoorde tot dusver al 43 punten, bijna het dubbele van zijn teamgenoot Lindblad.
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