Doornbos verbaast zich over keuze Red Bull na blessure Hadjar: "Geen logische verklaring voor"
Doornbos verbaast zich over keuze Red Bull na blessure Hadjar: "Geen logische verklaring voor"Maak ons je Google-favoriet
Isack Hadjar is er dit weekend tijdens de Dutch Grand Prix niet bij vanwege een blessure. Toch heeft Red Bull ervoor gekozen om niet reservecoureur Yuki Tsunoda bij Red Bull in te laten vallen, maar Racing Bulls-coureur Liam Lawson. Volgens Robert Doornbos is dat toch een opvallende keuze.
Tsunoda staat sinds dit seizoen als reservecoureur te boek bij Red Bull Racing. De Japanner werd vorig jaar tijdens de Grand Prix van Japan bij het Oostenrijkse topteam neergezet, maar ook daar wist hij niet te imponeren, waardoor uiteindelijk Isack Hadjar de voorkeur kreeg voor dit jaar. Met een rol als reservecoureur zou Tsunoda dus kunnen invallen bij afwezigheid van Hadjar of Max Verstappen, maar het team heeft nu gekozen voor Lawson.
Lawson naast Verstappen en niet reservecoureur Tsunoda
Doornbos legt in gesprek met GPFans uit dat Red Bull toch wel een opvallende keuze heeft gemaakt door Lawson naast Verstappen te zetten tijdens de Dutch GP: "Red Bull beslist intern vrij makkelijk om te schuiven met pionnetjes. Ik weet natuurlijk niet wat er in het reservecontract staat van Yuki. Misschien dat hij alleen de marketingacties doet en showruns en mee is tijdens het raceweekend. Maar als het moment daar is, dan ga je weer terug naar het juniorenteam, wat je heel goed kent en waar je ook goed gepresteerd hebt. Ik denk dat het ook een stukje vertrouwen is. Ik heb er verder geen logische verklaring voor. Ik denk dat Red Bull gewoon heeft gezegd: zo gaan we het doen: Liam daar en Yuki daar."
Blessure Hadjar
Dat Lawson de kans krijgt, heeft natuurlijk met de blessure van Hadjar te maken. Doornbos stelt dat Red Bull natuurlijk niet blij is met de situatie, maar dat Hadjar voor het oplopen van een blessure nog wel een standje krijgt: "Als je kijkt naar alle coureurs van de Formule 1, dan zag je op Instagram alleen maar foto's van jachten en feesten op het strand en Isack Hadjar was de enige die in de gym stond, om zich klaar te maken voor zijn weekend, want vorig jaar pakte hij hier zijn eerste podium in de Formule 1. Pijnlijk natuurlijk dat zoiets gebeurt, tijdens een trainingssessie kan dat. Ik heb begrepen dat het is gebeurd met boksen op een iets te zware zak. Dat is slechts een incident en dan krijg je geen standje van het team. Maar hij zal zichzelf wel genoeg om de oren slaan en andere type cardiotraining gaan doen."
Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Lawson
Linksom of rechtsom krijgt Lawson de kans naast Verstappen dit weekend en dat het Red Bull-avontuur vorig jaar na twee races al stopte, moet volgens Doornbos geen rol meer spelen: "Mooie kans, maar ook wel dat hij denkt: 'Oei, ik heb bij Red Bull niet de beste herinneringen', maar dat moet hij ook weer parkeren. Dat is ook onderdeel van topsport."
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