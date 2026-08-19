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Hadjar with Red Bull

VIDEO: 'Hadjar mist Dutch GP in Zandvoort door blessure' | GPFans News

VIDEO: 'Hadjar mist Dutch GP in Zandvoort door blessure' | GPFans News

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Isack Hadjar moet de komende Grand Prix van Nederland hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan wegens een polsblessure. De 21-jarige Fransman liep de kwetsuur op tijdens een trainingssessie in de sportschool.

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