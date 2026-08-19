VIDEO: 'Hadjar mist Dutch GP in Zandvoort door blessure' | GPFans News
VIDEO: 'Hadjar mist Dutch GP in Zandvoort door blessure' | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Isack Hadjar moet de komende Grand Prix van Nederland hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan wegens een polsblessure. De 21-jarige Fransman liep de kwetsuur op tijdens een trainingssessie in de sportschool.
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