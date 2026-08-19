Met de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort voor de deur rijst de vraag of Max Verstappen in de toekomst vernoemd zal worden op of rondom het circuit. Robert van Overdijk, de directeur van het Circuit Zandvoort, is bij F1 aan Tafel van Grand Prix Radio. stellig over een mogelijke Verstappen-bocht, maar tempert de verwachtingen voor de korte termijn.

De speculatie rondom een eerbetoon komt op een moment dat de viervoudig wereldkampioen begint aan zijn allerlaatste Zandvoort Grand Prix. Van Overdijk krijgt daardoor regelmatig de vraag of de coureur een eigen bocht krijgt op het duinencircuit. Hij is blij dat de Limburger daar zelf al eens op heeft gereageerd. "Gelukkig heeft hij daar zelf al uitspraken over gedaan", geeft Van Overdijk aan. "Dan hoef ik daar niet het hele weekend antwoord op te gaan geven", voegt hij daaraan toe. Toch sluit hij een toekomstig eerbetoon op het circuit allerminst uit. "Dat hij hem verdient, dat lijkt me wel duidelijk. Dat dat ooit gaat gebeuren, dat denk ik ook wel, maar hij snapt zelf hoe dat dat werkt. En laten we zeggen dit jaar niet. Maar dat de hele familie Verstappen zo'n bocht verdient? Absoluut, dus dat zal er ongetwijfeld nog een keer van gaan komen", aldus Van Overdijk.

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Regels voor straatnamen

Naast een bocht op het circuit zelf, wordt er ook gespeculeerd over een mogelijke vernoeming in de badplaats Zandvoort. In de uitzending wordt de vraag opgeworpen of er wellicht een Max Verstappen-plantsoen, een perk of zelfs een stuk strand in het verschiet ligt voor de succesvolle coureur. Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort is daar echter duidelijk over en wijst op de strikte richtlijnen die in Nederland gelden voor dergelijke vernoemingen. Een straatnaam of openbaar plein zit er voorlopig niet in voor de Nederlander. "We hebben in Nederland de goede regel dat op het moment dat een straat of een plein of zo vernoemd wordt, dat dat over het algemeen over mensen gaat die al overleden zijn", legt de burgemeester uit.

Henny Huisman

Moolenburgh benadrukt dat hij hoopt dat dit moment nog zeer ver in de toekomst ligt. "En ik hoop dat Max nog een heel lang leven voor zich heeft. En ja, mocht het ooit zover komen kan dat altijd. Maar ja, dat is zoals het is", besluit hij over de kwestie. Wanneer de presentator opmerkt dat er op het Mediapark in Hilversum wel een Henny Huisman Boulevard te vinden is terwijl de naamgever nog leeft, heeft Moolenburgh zijn antwoord direct klaar. "Dat klopt, maar dat is ongetwijelt particulier terrein waar je op rijdt", verklaart de burgemeester lachend. Daarmee lijkt een officiële vernoeming in de openbare ruimte van Zandvoort voorlopig definitief van de baan, zolang de coureur nog actief is in de koningsklasse van de autosport.

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