Bottas over plotselinge wissel teambaas bij Cadillac: 'Moest iets veranderen'

Tijdens het raceweekend van de Dutch Grand Prix in Zandvoort heeft Valtteri Bottas uitgebreid teruggeblikt op de ingrijpende leiderschapswissel bij het Cadillac F1 Team. De Amerikaanse renstal, die dit seizoen debuteert op de grid en gebruikmaakt van motoren van Ferrari, besloot tijdens de zomerstop teambaas Graham Rawls te vervangen door voormalig Alpine-kopstuk Marcin Budkowski.

De personele aardverschuiving kwam voor velen als een verrassing, al begrijpt Bottas na tekst en uitleg van de leiding waarom de keuze is gemaakt. "Ik denk dat zo'n grote verandering midden in het seizoen aanvankelijk altijd verrassend is", vertelt de Finse coureur, die samen met Sergio Pérez het rijdersduo vormt. "Maar toen ik met Dan sprak legde hij mij de redenen uit waarom dit is veranderd en dat respecteer ik."

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Verrassende leiderschapswissel bij debuterend Cadillac

Volgens Cadillac-CEO Dan Towriss is de trainerswissel doorgevoerd om de formatie na de initiële opbouwfase sneller te laten doorgroeien naar een hoger niveau. Bottas werkte zo'n drie jaar nauw samen met Rawls, die aan de wieg stond van het voltallige F1-project. "Ten eerste is hij een vriend van mij, maar ik vind ook dat hij geweldig werk heeft verricht door het team op te zetten en klaar te stomen om bij de eerste race op de grid te staan. Mijn petje af daarvoor", spreekt de coureur lovend over zijn voormalige leidinggevende.

Toch zag Bottas ook in dat ingrijpen wellicht onvermijdelijk was geworden door aanhoudende strubbelingen binnen de organisatie. "Ik denk dat er iets moest veranderen. Sommige problemen die we hebben gehad sleepten maar voort, maar ik had misschien niet helemaal verwacht dat het zo'n grote verandering zou zijn", legt de routinier uit. Hij ziet daarbij een duidelijk cultuurverschil in de aanpak van de Amerikaanse leiding ten opzichte van de traditionele Europese paddock: "Ik denk ook dat de Amerikaanse manier wat reactiever en plotseling kan zijn dan de Europese manier van het leiden van een team."

Aanhoudende remproblemen en tekortschietende koeling

Naast de bestuurlijke stoelendans worstelt Cadillac op het asfalt met hardnekkige technische problemen. De auto kampt al geruime tijd met een gebrek aan luchtstroom voor de remkoeling. In Hongarije werd nog geprobeerd dit euvel te verhelpen met een speciale update. "We hebben een upgrade gehad voor de koeling en we hebben het over zo'n vijf tot tien procent meer koeling, maar dat is duidelijk niet genoeg. Op veeleisende circuits voor de remmen, zoals in Boedapest, was het gewoon niet genoeg", analyseert Bottas openhartig.

Bovendien ontbreekt het de renstal aan precisie bij de afstelling en het produceren van vitale onderdelen. "Ik denk dat we nog behoorlijk wat rondetijd laten liggen als het gaat om kwaliteit, precisie bij de afstelling en de kwaliteit en precisie van onderdelen zoals diffusers, vleugels en het bodywork", aldus Bottas over de huidige tekortkomingen van de bolide.

Focus verschuift naar nieuw ontwerp voor 2027

Grote aerodynamische ingrepen of noemenswaardige updates hoeven fans voor de rest van het huidige seizoen dan ook nauwelijks meer te verwachten. De renstal heeft besloten de pijlen voornamelijk te richten op de wagen voor 2027. Volgens de Finse coureur is er dan ook een rigoureuze aanpak vereist om de aansluiting bij het middenveld te vinden.

"Ik denk dat er op termijn een compleet nieuw ontwerp moet komen", stelt de ervaren coureur vast over de technische koers. "Op dit moment hebben we geprobeerd te modificeren wat we al hadden, dus er moet een grotere verandering komen." Terwijl Bottas al verzekerd is van zijn racezitje voor volgend seizoen, moeten de formele gesprekken over een verblijf na 2027 nog worden opgestart.

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