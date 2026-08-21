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Verstappen and Mekies at Red Bull

Verstappen verschijnt ziekjes in Zandvoort en moest bomvol programma aanpassen

Verstappen and Mekies at Red Bull — Foto: © IMAGO

Verstappen verschijnt ziekjes in Zandvoort en moest bomvol programma aanpassen

Redactie
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Max Verstappen is niet volledig fit afgereisd naar Zandvoort, waar aanstaande zondag de allerlaatste Dutch Grand Prix wordt verreden. De viervoudig wereldkampioen heeft daarom het bomvolle programma voor zijn programma een beetje om moeten gooien.

Het raceweekend in Zandvoort is voor Verstappen logischerwijs een evenement bomvol mediaverplichtingen. Dit jaar kwam daar op de donderdag nog bij dat de viervoudig wereldkampioen zijn contractverlenging bij Red Bull Racing tot eind 2030 aankondigde, waardoor hij voor de persconferentie van de FIA ook een extra persmoment in de hospitality van Red Bull Racing bijwoonde. Een deel van zijn planning voor de donderdag is echter op de schop gegaan, omdat Verstappen zich niet volledig fit voelde. Dat weet De Telegraaf te melden.

De Red Bull Racing-coureur zou samen met wielrenster Demi Vollering en nog wat andere Red Bull-atleten een rondje over Circuit Zandvoort rijden in de Ford Mustang GTD, maar Verstappen moest hier verstek bij laten gaan. Ook een mediasessie met Nederlandse journalisten die voor het eind van de dag stond gepland, is naar de zaterdag verschoven. Tijdens de mediasessies van Verstappen was duidelijk te horen dat hij niet okselfris aan het weekend was begonnen, al zal hij op vrijdag uiteraard gewoon op het circuit zijn om de eerste vrije training en kwalificatie voor de sprintrace voor zijn rekening te nemen.

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