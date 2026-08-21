Voormalig coureur David Coulthard verwacht dat de koningsklasse van de autosport na afloop van de Dutch Grand Prix van 2026 definitief afscheid neemt van Nederland. In de Up To Speed-podcast stelt de dertienvoudig Grand Prix-winnaar dat Circuit Zandvoort vanwege strenge fysieke restricties en stijgende commerciële eisen vanuit het Formula One Management niet meer zal terugkeren op de racekalender.

Het circuit in de Noord-Hollandse badplaats maakt zich op voor de organisatie van zijn voorlopig laatste geplande Formule 1-evenement. De Dutch Grand Prix maakte in 2021 een uiterst succesvolle rentree in het wereldkampioenschap na een afwezigheid van maar liefst 35 jaar. De volledig privaat gefinancierde promotor van het Nederlandse evenement heeft er echter voor gekozen om de verbintenis niet te verlengen tot na 2026, waardoor het doek voor de race lijkt te vallen. Zandvoort blijft nog wel op de zogenoemde reservelijst staan, maar Coulthard denkt dat de Formule 1 nooit meer definitief terugkeert naar de duinen, omdat er gewoon geen groei meer mogelijk is én er andere grotere locaties ook interesse hebben in een plaats op de kalender.

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Fysieke beperkingen en de rol van Verstappen

Coulthard analyseert de ontstaansgeschiedenis van het evenement en de huidige knelpunten waar de organisatie tegenaan loopt. "Vanuit mijn oogpunt, als we kijken naar hoe de Grand Prix tot stand kwam, is de Nederlandse prins samen met zijn partner een autosportfan", legt de voormalig rijder van onder meer Red Bull Racing uit. "Zij waren doorslaggevend bij het terugbrengen van de Grand Prix naar Nederland op de golf van het succes van Max Verstappen, en ze zijn beperkt in wat ze met hun faciliteit kunnen doen."

De Schot benadrukt dat de unieke geografische ligging van het circuit verdere schaalvergroting in de weg staat. "Ze worden omringd door een natuurgebied, de zandduinen; ze kunnen niet uitbreiden, ze kunnen niet groeien, en natuurlijk blijft Formule 1 zoeken naar een stijging van de inkomsten uit de commerciële rechten", aldus de analist. "Dus ik denk dat het gewoon op het punt is gekomen waarop het voor hen waarschijnlijk commercieel niet haalbaar is om op dezelfde voet door te gaan."

Nieuwe markten en state-of-the-art faciliteiten

Tegelijkertijd ziet de oud-coureur dat de Formule 1 nadrukkelijk lonkt naar nieuwe markten die wel aan de gigantische infrastructuureisen kunnen voldoen. "En voor de Formule 1 zijn er andere plaatsen. Rwanda en andere plaatsen die zeggen: 'Hé, wij willen deel uitmaken van de Formule 1-familie.' En zij gaan faciliteiten bouwen die state-of-the-art zijn", stelt Coulthard vast.

Warme herinneringen aan Circuit Zandvoort

Ondanks zijn harde conclusie over de toekomst van de race, koestert de Schotse analist louter warme herinneringen aan de duinenbaan. "Ik vind Zandvoort eigenlijk een briljant klein circuit. Mijn eerste internationale overwinning als jonge coureur in de Formule 3 vond daar plaats", herinnert hij zich.

Nooit meer naar Zandvoort met de F1

Bovendien spreekt hij vol lof over de manier waarop de faciliteiten de afgelopen seizoenen zijn gemoderniseerd. "Ze hebben een van de beste Paddock Clubs ontwikkeld richting de eerste bocht, omdat je in feite de hele eerste bocht kunt zien wanneer je in de Paddock Club bent", besluit Coulthard. "Dus zijn er veel dingen waarvoor we Zandvoort moeten bedanken en complimenteren, maar de reis is ten einde gekomen, en ik geloof niet dat we er ooit nog met Formule 1 terug zullen keren. Dus onthoud deze periode, dames en heren."

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