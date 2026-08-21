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Verstappen

VIDEO | Verstappen zat dichter bij pensioen, dan bij contractverlenging | GPFans News

VIDEO | Verstappen zat dichter bij pensioen, dan bij contractverlenging | GPFans News

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De laatste editie van de Dutch Grand Prix gaat vandaag van start en na de mediadag, waarbij bekend werd dat Max Verstappen zijn contract heeft verlengd, zijn er toch wel een heleboel reacties gekomen. Om alle nieuwtjes te bespreken schuift pitreporter Jan Bolscher vandaag aan om de laatste updates vanuit Zandvoort te delen.

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