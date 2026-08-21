VIDEO | Verstappen zat dichter bij pensioen, dan bij contractverlenging | GPFans News
VIDEO | Verstappen zat dichter bij pensioen, dan bij contractverlenging | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
De laatste editie van de Dutch Grand Prix gaat vandaag van start en na de mediadag, waarbij bekend werd dat Max Verstappen zijn contract heeft verlengd, zijn er toch wel een heleboel reacties gekomen. Om alle nieuwtjes te bespreken schuift pitreporter Jan Bolscher vandaag aan om de laatste updates vanuit Zandvoort te delen.
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