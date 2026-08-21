De titelstrijd in de Formule 1 nadert na de zomerstop een cruciale fase, maar bij Ferrari worden er volgens analisten te veel kostbare steken laten vallen. Hoewel de Italiaanse renstal en kopman Lewis Hamilton over uitstekende pure snelheid beschikken, zorgen onnodige straffen en concentratiefouten ervoor dat kampioenschapsleider Kimi Antonelli niet maximaal onder druk wordt gezet. Volgens oud-coureur Jolyon Palmer is dat slordig.

Met nog twaalf races voor de boeg in het seizoen 2026 bedraagt de achterstand van Hamilton op klassementsleider Antonelli vijftig punten. De Italiaanse tiener van Mercedes kende een uiterst dominante eerste seizoenshelft met zes overwinningen voor de Zilverpijlen, maar liet op momenten ook kwetsbaarheden zien op het gebied van betrouwbaarheid. Juist op die momenten verzuimde de formatie uit Maranello om optimaal toe te slaan. Gemiste kansen, zo oordeelt Palmer, die ook kritisch is op Hamilton, die dit seizoen best wel vaak met tijdstraffen te maken krijgt.

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Slordige fouten en vermijdbare straffen

Palmer steekt in de F1 Nation-podcast zijn frustratie over de gemiste kansen van de Scuderia niet onder stoelen of banken. Volgens de Brit had Ferrari veel dichter bij de leiding kunnen staan als de communicatie en concentratie vlekkeloos waren verlopen. "Ferrari moet gewoon de druk erop houden en zien wat er gebeurt. Maar ik ben de laatste races een beetje teleurgesteld in ze, omdat ik denk dat ze deze kans hebben gekregen door wat betrouwbaarheidsproblemen voor Kimi", verklaarde Palmer.

Als sprekend voorbeeld haalt Palmer het raceweekend op Silverstone aan, waar Mercedes met pech te maken kreeg, maar Hamilton zichzelf benadeelde met een valse start doordat hij zijn hand te snel bewoog. Palmer benadrukt dat dit soort momenten fataal kunnen zijn in een kampioenschapsgevecht: "Dat gedoe met de wieldop op Silverstone was een enorme meevaller voor Ferrari. Ze zouden die race verliezen en uiteindelijk kwamen ze erdoorheen en haalden ze een flinke hap uit Kimi's voorsprong. En dan gaan die straffen oplopen. Dus je hebt een valse start voor Lewis op Silverstone, alleen omdat hij zijn hand te snel bewoog. Dat is behoorlijk slordig."

Uitzonderlijk rijniveau Hamilton overschaduwd

Het patroon van vermijdbare incidenten zette zich voort in Hongarije. Daar schakelde de zevenvoudig wereldkampioen de snelheidsbegrenzer in de pitstraat een fractie te vroeg uit en liep hij bovendien een tijdstraf op wegens het hinderen van een concurrent. Deze opeenstapeling van fouten staat in schril contrast met het hoge tempo dat Hamilton op het asfalt tentoonspreidt.

Palmer onderstreept dan ook dat Hamiltons pure stuurmanskunst momenteel van buitengewone klasse is, zeker gezien de onderlinge strijd met teamgenoot Charles Leclerc. "Hij rijdt briljant. Het feit dat hij Charles qua snelheid vaak zelfs evenaart of voor hem zit, laat zien wat per geweldige ommekeer het is geweest. Het is echt moeilijk om het te vergelijken met zijn gloriejaren bij Mercedes; de concurrentie is zo anders. De omgeving is zo anders. Ik denk dat we iets van het beste zien dat hij ooit heeft gedaan. Daarom frustreer ik me aan die onnodige straffen, want zijn rijniveau is momenteel eigenlijk uitzonderlijk hoog", besloot de analist.

Stand van zaken in het wereldkampioenschap

In de tussenstand van het coureurskampioenschap leidt Antonelli met 219 punten, gevolgd door Hamilton met 169 punten en George Russell op de derde stek met 160 punten. Leclerc bezet momenteel de vierde positie met 138 punten. Bij de constructeurs heeft Mercedes met 379 punten een voorsprong opgebouwd ten opzichte van Ferrari, dat op 307 punten staat.

Met de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort en de daaropvolgende races in Monza en Spanje voor de boeg, heeft Ferrari nog alle kansen om het gat te dichten. Om Mercedes en de jonge Italiaanse klassementsleider echt aan het wankelen te brengen, zal het team uit Maranello de operationele slordigheden echter definitief moeten uitbannen.

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