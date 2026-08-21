Max Verstappen maakte donderdagochtend een eind aan de maandenlange geruchtenstroom rondom zijn toekomst in de Formule 1, door naar buiten te brengen dat hij zijn huidige contract bij Red Bull Racing tot eind 2028 heeft verlengd tot en met eind 2030. Niet alleen de Limburger zelf, maar ook veel van zijn collega's waren te spreken over dat nieuws.

Met een grote glimlach op zijn gezicht verscheen Verstappen donderdagmiddag in de hospitality van Red Bull Racing in de paddock in Zandvoort, waar de Oostenrijkse ploeg een extra persconferentie organiseerde naar aanleiding van het grote nieuws. Nadat er op een groot scherm een video werd afgespeeld met hoogtepunten van de Nederlander van de afgelopen tien jaar, nam teambaas Laurent Mekies de openingsdans voor zijn rekening. De Fransman bedankte tegenover onder andere GPFans Verstappen voor het vertrouwen in het team en onderstreepte nogmaals heel goed te weten dat dat vertrouwen uitbetaald moet worden in de vorm van een competitieve auto.

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Verstappen met trotste glimlach na Red Bull-nieuws

Ook Verstappen zelf was duidelijk in zijn nopjes. Met een trotse glimlach die lang niet meer publiekelijk op het gezicht van de viervoudig wereldkampioen heeft gestaan, herhaalde hij zijn wens om zijn volledige loopbaan in de Formule 1 in dienst van Red Bull Racing af te werken. De 29-jarige coureur liet weten vertrouwen te hebben in de plannen van zowel het team als de Formule 1, aangezien een vertrek uit de sport voor hem een meer voor de hand liggende optie was dan een transfer naar een ander team.

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Gabriel Bortoleto

Buiten het kamp van Verstappen en Red Bull Racing om, werd het nieuws ook positief ontvangen. Verschillende coureurs lieten zich positief uit over het nieuws: "Het is ongelooflijk", vertelde Gabriel Bortoleto tegenover onder andere GPFans. "Ik ben heel blij te horen dat hij blijft." De Audi-coureur noemt Verstappen de beste coureur van zijn generatie: "Het is ook geweldig voor de sport. Als de viervoudig wereldkampioen blijft, is dat altijd positief. Het is entertainment voor iedereen. Het zijn goede races en het is leuk."

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Pierre Galsy

Ook Pierre Gasly liet zich uit over de aankondiging: "Ik denk dat zijn manager heel goed werk heeft geleverd met een mooie salarisverhoging", grapte de Fransman met een knipoog tegenover onder andere GPFans. "Het is een manier om de zaken aan te pakken en ik denk dat het voor de sport echt heel goed nieuws is dat Max op de grid blijft. Hij is aantoonbaar de beste van onze generatie, dus het is zeker goed nieuws. Was het mooier geweest als een viervoudig wereldkampioen voor een Ferrari of een Mercedes had gereden? Dat was natuurlijk een heel verhaal geweest. Maar over het algemeen denk ik dat dit voor iedereen positief nieuws is."

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Esteban Ocon deed ook een duit in het zakje: “Ik denk dat het goed voor hem is", klonk het tegenover onder andere GPFans. "Hij heeft vier titels gewonnen met zijn team, dus ik denk dat het logisch is dat ze samen verdergaan. En ik weet dat Laurent Mekes ook een geweldige leider is. Voor mij is het niet verrassend wat ik zie, al weet ik natuurlijk niet wat er achter de schermen is besproken."

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Met duidelijkheid over de toekomst van Verstappen komt er ook een eind aan de geruchtenstroom over transfers naar McLaren of Mercedes. En daar was George Russell dan weer over te spreken: "Voor ons is het eigenlijk alleen een gespreksonderwerp als we hier voor jullie van de pers zitten en jullie deze vragen willen stellen en willen begrijpen wat er speelt. Dit hoort gewoon bij de sport. Bekijken welke kaarten hij in handen heeft."

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Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had minder interesse om het onderwerp uitgebreid te bespreken: "Ik heb er niet echt over nagedacht, dus nee. Niet echt", klonk het nuchter tegenover onder meer GPFans. Ook op de vraag of het aanblijven van de Nederlander goed is voor de sport, volgde een kort antwoord. "Nou, ik weet het niet, misschien. Waarom zou dat niet zo zijn?", aldus de Ferrari-rijder.

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Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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