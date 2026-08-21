Lawson naast Verstappen in Zandvoort: 'Heb met hem gesproken en ga bij hem kijken'

Liam Lawson kende een uiterst opmerkelijke start van zijn raceweekend in Zandvoort. De coureur was net teruggekeerd van vakantie en verwachtte zich in Groot-Brittannië klaar te stomen voor zijn taken bij het zusterteam, toen hij direct na de landing te horen kreeg dat hij zich moest melden bij het topteam van Red Bull Racing om Isack Hadjar te vervangen. Lawson probeert zich zo snel mogelijk aan te passen aan de nieuwe situatie, zegt hij.

De Nieuw-Zeelander dacht in eerste instantie dat hij naar het Verenigd Koninkrijk reisde voor de gebruikelijke voorbereidingen voor Racing Bulls, maar dat plan werd ter plekke gewijzigd. "Maandag, dus ik landde letterlijk, ik was nog niet eens uit het vliegtuig", vertelt Lawson openhartig tegenover onder meer GPFans over het moment dat hij het nieuws ontving. "Dus ik kwam eigenlijk net van vakantie en landde in het VK voor wat ik dacht dat uiteraard V-car voorbereiding zou zijn. En eigenlijk toen vertelde ze me wat er aan de hand was en veranderde mijn week."

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Intensieve voorbereiding in de simulator en stoeltjespassen

Door de late beslissing moesten alle voorbereidingen in sneltreinvaart worden afgewerkt. Veel tijd om stil te staan bij de plotselinge wissel had Lawson niet. Op dinsdag stond er direct een stoelpassing op het programma, gevolgd door intensief simulatorwerk om de eigenschappen van de auto onder de knie te krijgen. "Dus ik zat gisteren in de simulator, waardoor ik de hele dag heb besteed om te proberen zoveel mogelijk te leren voor dit weekend en ook om in de auto te worden gepast."

Hoewel de motor bekend terrein is, brengt de rest van de auto flinke uitdagingen met zich mee. Zeker tijdens een sprintweekend, waarin coureurs slechts één vrije training hebben om de afstelling te finetunen. "Ik bedoel, tenminste de krachtbron is hetzelfde, dus dat is in ieder geval iets dat hopelijk zal helpen, maar wat de auto zelf betreft, ik bedoel, die is volledig anders, dus dat wordt zeker een uitdaging", aldus de Nieuw-Zeelander.

Kijken naar data van Max Verstappen

Om zich zo snel mogelijk aan te passen aan de bolide, heeft Lawson contact gezocht met teamgenoot Max Verstappen. Daarnaast heeft hij de data van de Nederlander uitvoerig bestudeerd als referentiepunt. "Ik bedoel, ja, ik heb met Max gesproken en Benel, ik heb in het verleden natuurlijk al vaak genoeg met hem gesproken", verduidelijkt Lawson. "Ik weet zeker dat ik morgen veel zal kijken naar wat hij doet. Uiteraard had ik ook zijn simulatormateriaal als referentie om naar te kijken."

Op de vraag of een dergelijke invalbeurt een sportief risico met zich meebrengt, relativeert hij de druk: "Het is natuurlijk een unieke situatie om in te verkeren. En ja, het is tot nu toe een geweldig jaar geweest in mijn auto. Maar tegelijkertijd ben ik enthousiast over de kans dit weekend om in iets anders te rijden, en om uiteraard weer bij dit team te zijn, al is het maar voor een weekend."

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