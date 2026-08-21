LIVE | VT1 Dutch Grand Prix: het allerlaatste weekend op Zandvoort begint
LIVE | VT1 Dutch Grand Prix: het allerlaatste weekend op Zandvoort begintMaak ons je Google-favoriet
De Dutch Grand Prix was de afgelopen jaren steevast één van de hoogtepunten op de kalender. Aan al het mooie komt echter helaas ook weer een einde. Dit weekend gaan we van start met de allerlaatste race op Zandvoort in een heus sprintraceweekend. Het betekent dat we rond 12:30 uur beginnen met de eerste en enige vrije training. Mis niks in onderstaand liveblog.
LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Nederland
Sessie is los!
Met toch wel een aardig nat circuit in Zandvoort. Het is dan ook geen verrassing dat de eerste wagen, Nico Hülkenberg, naar buiten gaat op intermediates.
Verrassend veel upgrades
Hoewel we dit weekend een sprintweekend rijden en Zandvoort niet per se de meest voor de hand liggende baan is voor upgrades, hebben toch een hoop teams verbeteringen meegenomen, met Alpine voorop.
Aston Martin met eerbetoon aan Biscuit
Het team van Aston Martin meldt dat men dit weekend met een eerbetoon komt aan de onlangs overleden Biscuit.
"Vlak voor de zomerstop verloren we onze collega Mick Fern, door velen van ons liefkozend 'Biscuit' genoemd. Biscuit was 35 jaar lang actief in de paddock en werd gerespecteerd door iedereen met wie hij samenwerkte. We zullen zijn warmte en humor enorm missen. In Boedapest droegen we een boodschap voor hem op de auto, en dit weekend in Zandvoort brengen we opnieuw een eerbetoon aan hem op de auto (op de endplate van de voorvleugel). Ook zullen teamleden op de racedag een zwarte rouwband dragen."
Wisselende omstandigheden in Zandvoort
Alle weersomstandigheden komen weer langs in Zandvoort deze ochtend. Regen, zonneschijn en op dit moment zelf is het bewolkt met een graadje of 19 op het kwik. Voorlopig geeft de buienradar aan dat het droog moet blijven tijdens VT1.
Goedemiddag!
Welkom allen in Zandvoort, waar over iets minder dan een half uur de allerlaatste Grand Prix van Nederland aftrapt met de eerste vrije training. Na de zomerstop komen de coureurs weer voor het eerst de baan op en vanaf hier gaan we in één rits richting einde seizoen alweer. Mis niks van alle actie op de baan in dit liveblog.
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