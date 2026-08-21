LIVE | VT1 Dutch Grand Prix: het allerlaatste weekend op Zandvoort begint

Het team van Aston Martin meldt dat men dit weekend met een eerbetoon komt aan de onlangs overleden Biscuit.

"Vlak voor de zomerstop verloren we onze collega Mick Fern, door velen van ons liefkozend 'Biscuit' genoemd. Biscuit was 35 jaar lang actief in de paddock en werd gerespecteerd door iedereen met wie hij samenwerkte. We zullen zijn warmte en humor enorm missen. In Boedapest droegen we een boodschap voor hem op de auto, en dit weekend in Zandvoort brengen we opnieuw een eerbetoon aan hem op de auto (op de endplate van de voorvleugel). Ook zullen teamleden op de racedag een zwarte rouwband dragen."