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zandvoort

LIVE | VT1 Dutch Grand Prix: het allerlaatste weekend op Zandvoort begint

zandvoort — Foto: © IMAGO

LIVE | VT1 Dutch Grand Prix: het allerlaatste weekend op Zandvoort begint

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De Dutch Grand Prix was de afgelopen jaren steevast één van de hoogtepunten op de kalender. Aan al het mooie komt echter helaas ook weer een einde. Dit weekend gaan we van start met de allerlaatste race op Zandvoort in een heus sprintraceweekend. Het betekent dat we rond 12:30 uur beginnen met de eerste en enige vrije training. Mis niks in onderstaand liveblog.

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Nederland

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Nu

12:31

Sessie is los!

Met toch wel een aardig nat circuit in Zandvoort. Het is dan ook geen verrassing dat de eerste wagen, Nico Hülkenberg, naar buiten gaat op intermediates.

11m geleden

12:20

Verrassend veel upgrades

Hoewel we dit weekend een sprintweekend rijden en Zandvoort niet per se de meest voor de hand liggende baan is voor upgrades, hebben toch een hoop teams verbeteringen meegenomen, met Alpine voorop.

18m geleden

12:13

Aston Martin met eerbetoon aan Biscuit

Het team van Aston Martin meldt dat men dit weekend met een eerbetoon komt aan de onlangs overleden Biscuit.

"Vlak voor de zomerstop verloren we onze collega Mick Fern, door velen van ons liefkozend 'Biscuit' genoemd. Biscuit was 35 jaar lang actief in de paddock en werd gerespecteerd door iedereen met wie hij samenwerkte. We zullen zijn warmte en humor enorm missen. In Boedapest droegen we een boodschap voor hem op de auto, en dit weekend in Zandvoort brengen we opnieuw een eerbetoon aan hem op de auto (op de endplate van de voorvleugel). Ook zullen teamleden op de racedag een zwarte rouwband dragen."

21m geleden

12:11

Wisselende omstandigheden in Zandvoort

Alle weersomstandigheden komen weer langs in Zandvoort deze ochtend. Regen, zonneschijn en op dit moment zelf is het bewolkt met een graadje of 19 op het kwik. Voorlopig geeft de buienradar aan dat het droog moet blijven tijdens VT1.

33m geleden

11:58

Goedemiddag!

Welkom allen in Zandvoort, waar over iets minder dan een half uur de allerlaatste Grand Prix van Nederland aftrapt met de eerste vrije training. Na de zomerstop komen de coureurs weer voor het eerst de baan op en vanaf hier gaan we in één rits richting einde seizoen alweer. Mis niks van alle actie op de baan in dit liveblog.

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