Antonelli ziet in McLaren en Ferrari grootste concurrenten op Zandvoort

Kimi Antonelli kijkt met enorm veel enthousiasme uit naar de start van de tweede seizoenshelft in Zandvoort. Na een korte onderbreking staat de jonge Italiaan van het fabrieksteam van Mercedes te popelen om het circuit weer op te gaan en voort te bouwen op de fundamenten die eerder dit jaar zijn gelegd. Hij verwacht echter concurrentie van McLaren en Ferrari.

De Italiaanse coureur gaf tijdens zijn persmoment tegenover onder meer GPFans toe dat het racen snel werd gemist tijdens de vakantieperiode. "Eerst en vooral ben ik erg blij om terug te zijn", vertelt de Mercedes-coureur. "In de laatste week van de zomerstop begon ik me een beetje kriebelig te voelen, weet je, ik wilde echt heel graag terug. Dus het is echt heel fijn om weer op de baan te zijn. Twaalf maanden geleden ging deze race niet goed, althans hij eindigde niet goed, maar er waren nog steeds veel positieve punten uit te halen. Nu kijken we gewoon vooruit om de draad weer op te pakken en een sterk resultaat neer te zetten als aftrap van de tweede seizoenshelft."

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Strijd tegen updates van McLaren en Ferrari

Met de start van het raceweekend kijkt Antonelli met een scherp oog naar de ontwikkelingen bij de concurrentie, waaronder McLaren en Ferrari. Waar Mercedes zelf al geruime tijd geen ingrijpende prestatie-upgrades heeft geïntroduceerd, zitten de rivalen allerminst stil. "We wisten dat McLaren sterk zou terugkomen, vooral omdat zij hun upgrades het langst hebben uitgesteld", legt Antonelli uit. "Als je kijkt naar de prestaties aan het begin van het seizoen, waren ze er op sommige circuits qua snelheid er echt al bij. Ik weet dat ze dit weekend weer iets nieuws meebrengen, dus zij zijn waarschijnlijk de grootste uitdager. Maar ik denk dat Ferrari er ook bij zal zitten; zij hebben een nieuwe vloer meegenomen."

Wat betreft de situatie binnen zijn eigen formatie blijft het toptalent geduldig, al beseft hij dat het team momenteel alles uit het huidige pakket moet persen. "Aan onze kant hebben we sinds Canada geen upgrade meer gebracht, dus dat is al een hele tijd geleden", verklaart hij openhartig. "We verwachten later in het seizoen een grote upgrade en hopelijk gaat dat ons helpen qua prestaties. Daarom is deze race heel belangrijk om het pakket dat we nu hebben maximaal te benutten. We hebben nog steeds een geweldige auto, maar het is normaal dat er races tussen zitten waarin we niet de snelste zijn als andere teams met updates komen. Ik heb echter veel vertrouwen in het team en de upgrade die later komt."

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