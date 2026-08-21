Albon over minimale contractverlenging bij Williams: 'We willen een wederopstanding zien'

Alexander Albon heeft recent zijn verbintenis met Williams verlengd voor uitsluitend het Formule 1-seizoen van 2027. Waar vaak gekozen wordt voor langdurige verbintenissen, betreft het in dit geval een specifieke verlenging voor één racejaar. De Thais-Britse coureur heeft nu tekst en uitleg gegeven achter de beweegredenen van deze verlenging.

Het huidige seizoen verloopt niet zonder slag of stoot voor Williams en wordt gekenmerkt door de nodige technische en operationele uitdagingen. "In veel opzichten is het een frustrerend jaar geweest, maar we hebben vertrouwen in het werk dat we achter de schermen verrichten," aldus Albon tegenover onder meer GPFans in Zandvoort. Volgens de coureur dwingt een moeizaam seizoen het team om dieper naar de kern van de problemen te kijken dan in voorgaande jaren het geval was. De reden om het contract slechts voor korte tijd te verlengen, heeft mede te maken met dat men wil zien hoe de zaken zich bij Williams gaan ontwikkelen.

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Contractverlenging tot en met 2027

Op de vraag waarom er gekozen is voor een verlenging voor enkel 2027 in plaats van een langjarig contract, geeft Albon aan dat dit in nauw overleg met teambaas James Vowles tot stand is gekomen. "Dat ligt voornamelijk meer bij JV dan bij mij, maar van mijn kant wil ik een reactie zien", verklaart hij. "Ik wil zien wat het team kan leveren en ik wil een sterke wederopstanding zien na dit jaar."

Albon nuanceert de speculaties rondom de duur van de deal en benadrukt dat het in feite om een logische verlenging gaat. "Ik denk dat mijn contract realistisch gezien gewoon een verlenging is. We hadden al een tijdje een doorlopende overeenkomst en hebben het daarbij gelaten. Het voelde als een goed moment tussen ons beiden om te kijken waar we in de toekomst staan."

Geen nummer één aangewezen binnen Williams

Tot slot rekent de coureur af met het idee dat er binnen het team sprake zou zijn van een klassieke hiërarchie met een eerste en tweede rijder. Gevraagd naar de dynamiek op de werkvloer is hij helder: "Als je spreekt met de mensen binnen het team, worden we volgens mij gezien als gelijken. We worden gezien als twee leiders."

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