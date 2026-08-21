close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Albon at Silverstone

Albon over minimale contractverlenging bij Williams: 'We willen een wederopstanding zien'

Albon at Silverstone — Foto: © IMAGO

Albon over minimale contractverlenging bij Williams: 'We willen een wederopstanding zien'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Alexander Albon heeft recent zijn verbintenis met Williams verlengd voor uitsluitend het Formule 1-seizoen van 2027. Waar vaak gekozen wordt voor langdurige verbintenissen, betreft het in dit geval een specifieke verlenging voor één racejaar. De Thais-Britse coureur heeft nu tekst en uitleg gegeven achter de beweegredenen van deze verlenging.

Het huidige seizoen verloopt niet zonder slag of stoot voor Williams en wordt gekenmerkt door de nodige technische en operationele uitdagingen. "In veel opzichten is het een frustrerend jaar geweest, maar we hebben vertrouwen in het werk dat we achter de schermen verrichten," aldus Albon tegenover onder meer GPFans in Zandvoort. Volgens de coureur dwingt een moeizaam seizoen het team om dieper naar de kern van de problemen te kijken dan in voorgaande jaren het geval was. De reden om het contract slechts voor korte tijd te verlengen, heeft mede te maken met dat men wil zien hoe de zaken zich bij Williams gaan ontwikkelen.

Contractverlenging tot en met 2027

Op de vraag waarom er gekozen is voor een verlenging voor enkel 2027 in plaats van een langjarig contract, geeft Albon aan dat dit in nauw overleg met teambaas James Vowles tot stand is gekomen. "Dat ligt voornamelijk meer bij JV dan bij mij, maar van mijn kant wil ik een reactie zien", verklaart hij. "Ik wil zien wat het team kan leveren en ik wil een sterke wederopstanding zien na dit jaar."

Albon nuanceert de speculaties rondom de duur van de deal en benadrukt dat het in feite om een logische verlenging gaat. "Ik denk dat mijn contract realistisch gezien gewoon een verlenging is. We hadden al een tijdje een doorlopende overeenkomst en hebben het daarbij gelaten. Het voelde als een goed moment tussen ons beiden om te kijken waar we in de toekomst staan."

Geen nummer één aangewezen binnen Williams

Tot slot rekent de coureur af met het idee dat er binnen het team sprake zou zijn van een klassieke hiërarchie met een eerste en tweede rijder. Gevraagd naar de dynamiek op de werkvloer is hij helder: "Als je spreekt met de mensen binnen het team, worden we volgens mij gezien als gelijken. We worden gezien als twee leiders."

Gerelateerd

Williams Alexander Albon

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Sainz eerlijk over problemen bij Williams: 'Maar dan ga ik niet direct vertrekken'

Sainz eerlijk over problemen bij Williams: 'Maar dan ga ik niet direct vertrekken'

  • 1 uur geleden
Albon blijft Williams trouw en tekent voor één extra jaar

Albon blijft Williams trouw en tekent voor één extra jaar

  • 18 augustus 2026 15:19
  • 1
Williams volgt Albon-nieuws op met tweede verlenging: ook Sainz tekent bij

Williams volgt Albon-nieuws op met tweede verlenging: ook Sainz tekent bij

  • 19 augustus 2026 15:16
  • 1
Antonelli ziet in McLaren en Ferrari grootste concurrenten op Zandvoort

Antonelli ziet in McLaren en Ferrari grootste concurrenten op Zandvoort

  • 6 minuten geleden
De PowerPoint-deal: zo overtuigde Mekies kamp Verstappen tot een langer verblijf

De PowerPoint-deal: zo overtuigde Mekies kamp Verstappen tot een langer verblijf

  • 19 minuten geleden
LIVE | VT1 Dutch Grand Prix: het allerlaatste weekend op Zandvoort begint Live

LIVE | VT1 Dutch Grand Prix: het allerlaatste weekend op Zandvoort begint

  • 28 minuten geleden

Net binnen

12:23
Antonelli ziet in McLaren en Ferrari grootste concurrenten op Zandvoort
12:10
De PowerPoint-deal: zo overtuigde Mekies kamp Verstappen tot een langer verblijf
12:01
Live
LIVE | VT1 Dutch Grand Prix: het allerlaatste weekend op Zandvoort begint
11:51
'Dit megabedrag gaat Max Verstappen verdienen door zijn nieuwe contract'
11:37
Lawson naast Verstappen in Zandvoort: 'Heb met hem gesproken en ga bij hem kijken'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

F1-coureurs blij met contractverlenging Verstappen, Hamilton en Russell minder enthousiast Max Verstappen

F1-coureurs blij met contractverlenging Verstappen, Hamilton en Russell minder enthousiast

1 uur geleden 4
Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

9 augustus 2026 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Ontdek het op Google Play
x