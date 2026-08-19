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Sainz, Albon, socials

Williams volgt Albon-nieuws op met tweede verlenging: ook Sainz tekent bij

Sainz, Albon, socials — Foto: © IMAGO

Williams volgt Albon-nieuws op met tweede verlenging: ook Sainz tekent bij

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Alex Albon verlengde eerder deze week zijn contract bij het team van Williams en in navolging van dat fijne nieuws voor het team heeft men nu ook met Carlos Sainz zekerheid. De Spaanse rijder verlengt zijn contract bij de Britse formatie voor meerdere jaren en dus is de nabije toekomst van het team bezegeld.

In navolging van het eerdere bericht dat Albon voor een jaartje heeft bijgetekend bij Williams, heeft men nu ook raak geschoten bij Sainz. De toekomst van de Madrileen was toch veelvuldig onderwerp van gesprek in de paddock. Zijn naam werd onder meer in verband gebracht - zoals altijd - met Audi, terwijl ook een potentiële opvolging van Verstappen bij Red Bull genoemd werd. Dat kan nu allemaal van de baan, want de ex-coureur van Ferrari tekent 'voor meerdere jaren' bij bij Williams, zo meldt het team zelf.

Reactie Sainz

Sainz reageert op zijn verlenging: "Ik ben ontzettend blij om mijn voortzetting van de reis met het Williams F1 aan te kondigen! Ik heb oprecht vertrouwen in de mensen die dit team vormen, zowel in de fabriek als op de circuits, en in de investeringen en het harde werk dat achter de schermen plaatsvindt. We hebben alles in huis om dit samen om te draaien. Ik ben net zo vastberaden als op dag één om Williams terug te brengen naar waar het thuishoort, en ik kijk ernaar uit om nog meer mooie herinneringen met het team te creëren.”

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