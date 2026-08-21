Carlos Sainz heeft tekst en uitleg gegeven over zijn huidige situatie en langetermijntoewijding aan het Williams F1 Team. Hoewel het lopende seizoen in de Formule 1 uiterst moeizaam verloopt en de renstal kampt met forse technische achterstanden, piekert de Spaanse coureur er niet over om de handdoek in de ring te gooien.

De coureur, die na zijn periode bij Ferrari de overstap maakte naar de Britse formatie, heeft de afgelopen maanden benut om de vinger op de zere plek te leggen. Samen met de technische staf is uitgebreid geëvalueerd waardoor het team in de huidige positie is verzeild geraakt. "Wel, ik denk dat ik de afgelopen maanden natuurlijk heb geprobeerd om samen met het team te begrijpen wat er is gebeurd om ons in de situatie te brengen waarin we vandaag verkeren, wat natuurlijk een teleurstelling is voor iedereen die bij dit project betrokken is", aldus Sainz over de vertraging die het team heeft opgelopen in de jacht op aansluiting bij de top.

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Geen intentie om het schip te verlaten

Ondanks de tegenvallende resultaten had Sainz weinig overtuiging nodig om zijn toekomst aan het team te blijven verbinden. Weglopen bij de eerste de beste tegenslag past volgens hem simpelweg niet bij zijn persoonlijkheid. "Nee, want op een manier denk ik dat jullie me inmiddels wel kennen; ik vind het geen deel uitmaken van mijn karakter om de boel in de steek te laten wanneer de situatie op zijn slechts is", verklaart de Madrileen stellig. "Ik heb twee jaar geleden aan iedereen verteld hoe toegewijd en enthousiast ik was over dit project. En bij de eerste grote hobbel op de weg ga ik niet meteen vertrekken."

Eventuele andere opties op de rijdersmarkt heeft Sainz dan ook niet serieus overwogen, omdat zijn prioriteit altijd bij zijn huidige werkgever heeft gelegen. Vragen over eventuele exit-clausules in zijn contract wuift hij luchtig weg. De Spanjaard benadrukt dat contracten in de autosport strikt vertrouwelijk horen te blijven tussen coureur, management en renstal, en dat hij het prima vindt dat media en supporters daarover blijven speculeren.

Een perfecte storm van technische problemen

De matige prestaties op het asfalt zijn volgens Sainz het gevolg van een samenloop van diverse cruciale ontwerpfouten. "En de realiteit is dat dit jaar is uitgedraaid op de meest perfecte storm van alle mogelijke problemen. We zijn op de proppen gekomen met een auto die te laat is, een auto die te zwaar is en een auto zonder downforce, wat in Formule 1-termen alles is wat je nodig hebt, wat je wilt bereiken in een auto. We hebben de, laten we zeggen, de basisprincipes mis", schetst Sainz een openhartig beeld van de tekortkomingen van de huidige bolide.

Juist door deze problemen wil de Spanjaard samen met teamgenoot Alexander Albon rust en duidelijkheid creëren voor het personeel in de fabriek. Sainz wijst erop dat er circa 1.000 medewerkers achter de schermen keihard werken om de ommekeer te realiseren. Door vroegtijdig alle twijfels over zijn toekomst weg te nemen, wil hij de rust bewaren op het moment dat de focus volledig verschuift naar het ontwerpen en ontwikkelen van de auto voor volgend seizoen.

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